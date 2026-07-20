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Aydın'da MHP'nin İncirliova İlçe Kongresi yapıldı

Aydın'da MHP'nin İncirliova İlçe Kongresi yapıldı
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MHP Genel Sekreter Yardımcısı Tamer Osmanağaoğlu, İncirliova ilçe kongresinde yaptığı konuşmada Terörsüz Türkiye vurgusu yaparak muhalefeti eleştirdi.

MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, "Terörsüz Türkiye kör muhalefet anlayışından azade, gündelik siyasi çıkar hesaplarından uzak, asırlar sonrasına bırakılacak kutlu emanetin anahtarı, Türk ve Türkiye Yüzyılı'nın sağlam harcıdır." dedi.

Osmanağaoğlu, MHP Aydın İl Başkanı Osmangazi Cihangiroğlu ile İncirliova ilçesinde düzenlenen partisinin 15. Olağan İlçe Kongresi'ne katıldı.

Partililere hitap eden Osmanağaoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, milletinin yarınlarına dair bir tehlike gördüğünde Yörük Ali Efe'nin geçmişte yaptığı gibi bir adım öne çıktığını söyledi.

Bahçeli'nin ortaya koyduğu tespit ve uyarıların önemine işaret eden Osmanağaoğlu, şunları kaydetti:

"Onun tarafından ortaya konan tespitlerin, uyarıların ve öngörülerin bugüne kadar hangi badireleri atlatmamıza vesile olduğunu, yayından çıkan ok gibi hedefi nasıl bulduğunu, devletimizin ve milletimizin selameti için söylediği her bir sözün nasıl rehberlik ettiğini her zaman bilmiştir. Şüphe yok ki bu duruş ve irade memleketin dört bir yanında teveccühle karşılanmış, yüz yıl önce yükselen istiklal haykırışı gibi memleketin dört bir köşesine yayılmıştır. İşte Terörsüz Türkiye kör muhalefet anlayışından azade, gündelik siyasi çıkar hesaplarından uzak, asırlar sonrasına bırakılacak kutlu emanetin anahtarı, Türk ve Türkiye Yüzyılı'nın sağlam harcıdır."

MHP Aydın İl Başkanı Osmangazi Cihangiroğlu da partililere teşekkür ederek, "Bu salondan yükselecek birlik ve beraberlik ruhu sadece İncirliova'mıza değil, tüm Aydın teşkilatlarımıza güç verecektir." diye konuştu.

Tek listeyle gidilen seçimde mevcut ilçe başkanı Ercan Özdemir, yeniden seçildi.

Kaynak: AA / Ferdi Uzun
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