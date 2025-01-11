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MHP'li İsmail Özdemir: Etnik ve Mezhepsel Ayrışmaya Son Vermek İstiyoruz

MHP'li İsmail Özdemir: Etnik ve Mezhepsel Ayrışmaya Son Vermek İstiyoruz
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MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Kocasinan İlçe Başkanlığı açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'deki etnik ve mezhepsel ayrışmanın ortadan kalkması gerektiğini vurguladı. Özdemir, Milliyetçi Hareket Partisi'nin her zaman milletin yanında olduğunu ve iç barışı sağlamaya yönelik gayretlerini açıkladı.

Milliyetçi Hareket Partisi ( Mhp ) Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Kocasinan İlçe Başkanlığı 9. Bölge Teşkilatı'nın açılış töreninde yaptığı konuşmasında, "Muradımız Türkiye'deki etnik ve mezhepsel temelli toplumsal ayrışmanın ortadan kalkmasıdır" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi'nin her zaman millet için anlayışını şiar edindiğini söyleyen MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, " Milliyetçi Hareket Partisi, her zaman millete rağmen değil millet için, milletle beraber, milletle omuz omuza şiar edinmiş bir siyasi partidir. Bu anlamda da elbette ki siyasi parti olmanın gereğini yerine getirdiği gibi aynı zamanda bir teşkilat olma sorumluluğuyla da çalışmalarını sürdürmektedir. Biz kendimizi çalışmaktan geri durduramayız. Çünkü vazifemiz bu, sevdamız bu ve inancımız bu. Onun için beklemeyeceğiz, durmayacağız, gayret edeceğiz ve sayın genel başkanımızın belirlemiş olduğu Türk Milleti'ni daha ileri bir seviyeye, Türkiye'yi daha kutlu bir duruma ulaştırabilmek için gece demeden gündüz demeden inşallah gayret gösteriyoruz ve göstereceğiz. Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhur İttifakı çerçevesinde de 2018 yılından bu yana Türkiye'ye kazandıracak, Türkiye hasımlarına kaybettirecek çok başarılı, gayretli, iradeli ve kararlı bir çalışma sistematiği içerisinde olmuştur" dedi.

Özdemir, Türkiye'nin hem kendi milli güvenliğini sağladığını hem de mazlumlara sahip çıkacak bir duruş sergilediğini söyleyerek, "Bu çerçevede ülkemize yönelen beka tehditleri zaman içerisinde ortadan kaldırıldığı ve azaltıldığı gibi, çözülemez ve aşılamaz denilen sorunlar da yine Cumhur İttifakı anlayışıyla birer birer aşılmaya başlanmıştır. Küresel komplonun Orta Doğu'da kendisini baş gösterdiği bir dönemde yeni bölünme ve sınır çizme projelerinin dayatıldığı, bunların da bir yandan ikmal ve ticaret yolları projeleri altında gizlendiği diğer yandan da teolojik olarak gizli karanlık senaryolarda değerlendirilmeye çalışıldığı ve kabullenmeye zorlandığı bir dönemde Türkiye, hem kendi milli güvenliğini tesis edip bu hassasiyeti ortaya koyarken, diğer yandan mazlum durumda olan kim varsa hepsine kol kanat gerip sahip çıkacak bir duruşu da göstermiştir. İşte bu günlerde yaşadığımız konu da tam olarak budur" ifadelerini kullandı.

"Muradımız Türkiye'deki etnik ve mezhepsel toplumsal ayrımcılığın ortadan kalkmasıdır"

Muratlarının etnik ve mezhepsel olarak yapılan toplumsal ayrımcılığın yerini kaynaşmaya bırakması ve ortadan kalkması olduğunu söyleyen İsmail Özdemir, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Geride bıraktığımız haftalarda Türkiye'ye Lübnan Başbakanı bir ziyarette bulundu. Onun bu ziyarette söylediği bir söz emin olun bilhassa Orta Doğu'da yaşayan ve hatta bütün dünyada mevcut durumda zulüm altında olan toplumlarla beraber güçsüz konumda olan ülkelerin de ne düşündüğünü özetlemiştir. Lübnan Başbakanı aynen şunu söyledi: 'Bugün Orta Doğu bölgesinde karşı karşıya kaldığımız sorunlar, krizler varken biz önce Allah'a sonra Türkiye'ye güvenmemiz gerektiğini anladık.' Durumun fotoğrafı bu kadar net. Türkiye ne yapmaya çalışıyor, Cumhur İttifakı ne yapmaya çalışıyor, Milliyetçi Hareket Partisi ne yapmaya çalışıyor, bu kadar nettir. Biz iç barışımızı sağlamlaştırıp daha büyük işler başarmak istiyoruz. Muradımız terörün Türkiye'de sonlanmasıdır. Muradımız uzun yıllardan bu yana Türkiye'de hakim kılınmak istenen bir yandan etnik temelli diğer yandan mezhepsel temelli toplumsal ayrışmanın yeni dönemde var olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile beraber yönetimde kaynaşmaya taşınmasıdır. Böylelikle ortadan kaldırılmasıdır. Rabbimiz inşallah hepimizi çıkmış olduğumuz bu kutlu yolda muvaffak eylesin diyorum." - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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