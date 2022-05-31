MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Türkiye'nin, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine itirazı boşuna değildir. - Haberler

MHP Genel Başkanı Bahçeli: " Türkiye'nin, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine itirazı boşuna değildir. Bu ülkeleri temsil edenlerin, ülkemize gelerek Türkiye'yi ikna gayretleri boşa emektir. Çünkü bu ülkeler samimi değildir." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika