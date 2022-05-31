MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Türkiye'nin, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine itirazı boşuna değildir. - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Türkiye'nin, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine itirazı boşuna değildir.

İhlas Haber Ajansı - Politika
 - Güncelleme:
MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'Türkiye'nin, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine itirazı boşuna değildir.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Türkiye'nin, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine itirazı boşuna değildir.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: " Türkiye'nin, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine itirazı boşuna değildir. Bu ülkeleri temsil edenlerin, ülkemize gelerek Türkiye'yi ikna gayretleri boşa emektir. Çünkü bu ülkeler samimi değildir." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika

MHP Genel Başkanı Finlandiya Türkiye İsveç Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title