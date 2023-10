MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın: İsrail'in Gazze'deki katliamları artık tahammül edilemez boyutlara ulaştı

Mhp Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği katliamların artık tahammül edilemez boyutlara ulaştığını söyledi.

Son olarak Gazze'deki bir hastaneyi bombalayan İsrail'in çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere binden fazla Filistinlinin ölümüne sebep olduğunu ifade eden Aydın, canlı yayın konuğu olarak katıldığı haber programında tüm Türkiye'yi ağlattı. Kamil Aydın, Bengü Türk TV'de Eda Yerci'nin sunuculuğunu yaptığı programa katılarak, İsrail'in insanlık dışı saldırılarını değerlendirdi. İsrail'in Filistin'e yönelik olarak sürdürdüğü saldırılara sadece batı dünyasının değil, medyanın bile gözü kör baktığını dile getiren Aydın, "Düşünün ki, Filistin'deki çocuklar için 'ölen çocuklar' ifadesini kullanırlarken, İsrail'dekiler içinse 'öldürülen çocuklar' ifadesini kullanıyorlar. Bu kadar ikiyüzlüler, Filistin'e bu kadar duyarsız ve kör durumdalar" şeklinde konuştu.

Gözyaşlarına boğuldu

Filistin'de İsrail'in düzenlediği canice saldırılar yüzünden ölen çocukların dondurma araçlarında kefenlendiğini ve yine bu araçların morg olarak kullanıldığını anlatan MHP Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın, "Şöyle bir şey var; çocuklar dondurma arabası görünce sevinir, dondurma çocuklar için özeldir. Ama maalesef Filistin'deki dondurma araçları çocukların cesetlerini taşıyor, bu araçlarda ne yazık ki dondurma yok; kefenlenmiş çocuklar var. Hem de hepsi böyle!" diye konuştu.

Kamil Aydın'ın verdiği bu örnek, program sunucusu Eda Yerci gibi, ekranları başında kendisini seyreden milyonları da ağlattı. Sunucu Eda Yerci, programda gözyaşlarına hakim olamazken, MHP'li Kamil Aydın'ın da duygusal anlar yaşadığı görüldü.

"La Galibe İllallah!"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Kamil Aydın, değerlendirmelerinin sonunda zaferin muhakkak Allah'ın olacağını ifade etti.

"La Galibe İllallah!" diyerek, Allah'tan başka hiç kimsenin galip gelemeyeceğini vurgulayan Kamil Aydın, " İsrail'in yaptığı yanına kalmayacak. İsrail'in bu zulmü ahirette de, maişeri vicdanda da hak ettiği karşılığı bulacak. Bunu herkes bilsin. İsrail bu yaptıklarının hesabını er ya da geç verecek" dedi. - ERZURUM