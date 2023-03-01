MHP'den Bahçeli'nin depremzedelere 'Sessizlik olacak, dağılın gitsin' dediği görüntüyle ilgili ilk açıklama

MHP lideri Devlet Bahçeli Elbistan ziyareti sırasında tepki gösteren depremzedelere yönelik "Böylesi olaylarda, Sayın Cumhurbaşkanımızın ve diğer yetkililerin burayı ziyaretini sabote etmeye hakkınız yok. Sessizlik olacak. Dağılın gitsin. İndirin şunları" ifadelerini kullandı. Kamuoyunda geniş yankı uyandıran görüntülere ilişkin ilk açıklama MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman'dan geldi. Büyükataman, görüntü üzerinden yapılan haberleri iftira ve algı operasyonu olarak nitelendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile birlikte dün deprem bölgesi Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesini ziyaret etti. AFAD'ın Elbistan'da kurduğu konteynerkenti ziyaret ettikleri sırada bir grup depremzede, deprem sonrasında yaşanan aksaklıklar nedeniyle tepki gösterdi.

BAHÇELİ: SESSİZLİK OLACAK, İNDİRİN ŞUNLARI

Bahçeli, depremzedelere, "Böylesi olaylarda, Sayın Cumhurbaşkanımızın ve diğer yetkililerin burayı ziyaretini sabote etmeye hakkınız yok. Sessizlik olacak. Dağılın gitsin. İndirin şunları. Hadi bakalım" dedi.

MHP GENEL SEKRETERİ'NDEN BAHÇELİ'NİN GÖRÜNTÜLERİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Bahçeli'nin görüntüleri ve depremzedelere yönelik sözleri gündem olurken, MHP Genel Sekreteri İsmail Büyükataman, Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tepki gösteren depremzedelere yönelik sözlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ SİYASİ YAĞMACILARA KARŞI MÜCADELE VERMEKTEDİR"

Büyükataman sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda şu ifadeleri kullandı; "Asrın Felaketi'ni yaşadığımız 6 Şubat gününden itibaren Türkiye Cumhuriyeti bir yandan milletimizin yaralarını sarmak için olağanüstü bir gayretle çalışırken diğer taraftan yaşanan depremlerden siyasi rant elde etmeye çalışan siyasi yağmacılara karşı mücadele vermektedir. İlk günden itibaren kirli bir oyun tezgâhlayan Zillet İttifakı'nın taşeronluğuna soyunan tribün simsarları da futbol sahalarını siyaset arenasına çevirmeye çalışarak adeta milli iradeye saldırmışlardır.

"ZİLLET İTTİFAKI PARTİMİZİ HEDEF ALMIŞTIR"

Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, deprem şehitlerimize saygısızlık yaparak futbol sahalarına siyaset bulaştıran ve statlardan kaos doğurmaya heveslenen milli irade karşıtlarına geçit vermeyen örnek bir duruş sergilemiştir. Milliyetçi Hareket Partisi'nin duruşu karşısında oyunları bozulunca telaşa kapılan Zillet İttifakı aziz milletimizin acılarını siyasete malzeme yapmaya ve millet iradesine ipotek koymaya çalışarak partimizi hedef almışlardır.

"DEVLET BAHÇELİ'NİN HAKARET ETTİĞİ İFTİRASINI ATTILAR"

Zillet İttifakı vekilleri ve medyası, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin Elbistan ziyareti sırasında "Elbistan İl Olsun" pankartı altında slogan atmanın yeri ve zamanı olmadığını dile getirdiği sözlerini çarpıtarak depremzedelere hakaret ettiği iftirasını atmışlardır. Felaketin ilk gününden itibaren milletimizin acılarını istismar ederek siyasi rant peşinde koşan Zillet İttifakı partileri ve zillete payandalık yapan ufak tefek tek kişilik particikler de bu karalama kampanyasına dahil olmuş ve acılarımızı oya çevirme yarışına girmişlerdir.

"DEPREM BÖLGESİNDE GEZERKEN BİLE ADAYLIK KAVGASI VERİYORLAR"

Henüz bir aday belirlemeyi dahi beceremeyen Zillet İttifakı, kendi içerisindeki kavgayı, tutarsızlığı ve teslimiyetçi anlayışı gizleme telaşıyla milletimizin karşısına her gün yeni bir algı operasyonu ile çıkmaya devam etmektedir. Deprem bölgelerinde gezerken bile adaylık kavgası yapmaktan vazgeçmeyen, birbirlerini geri

zekalı olmakla tanımlayan, yaşanan felaketten kaos doğurup iktidar devşirmeye heveslenen Zillet İttifakı'nın içine düştüğü çukur siyaseti açıkça ortadadır. Türk milleti bu çukur siyasetine, zilletten iktidar devşirmeye çalışan 6+1 masası ve yancılarına, Türk futbolunu zillete kurban etmek isteyen siyaset holiganlarına ve Sayın Genel Başkanımızın sözlerini çarpıtarak algı operasyonlarından beslenen zillete gereken cevabı verecektir. Milliyetçi Hareket Partisi Büyük Türk milletinin iradesini ipotek altına almaya çalışanların, acılarını istismar edenlerin, istikbalini kargaşaya mahkûm etmek isteyenlerin dün olduğu gibi bugün de karşısında, aziz milletimizin ise daima yanında olmaya devam edecektir."