Kılıçdaroğlu'nun Mersin ziyareti öncesi ülkü ocaklarından olay tehdit! İlçe girişine pankart astılar

Sinan Ateş cinayetiyle ilgili MHP lideri Devlet Bahçeli'ye,"Teslim edeceksin yanındaki çocukları" diye seslenen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Mersin ziyareti öncesi, Toroslar Ülkü Ocakları'nın astığı pankart dikkat çekti. Ülkü Ocakları, Bahçeli'nin, "Yüreğin varsa buraya gel tek bir evladımı al da ciğerin kaç okka göreyim" açıklamasının yanı sıra, "Kılıçdaroğlu şayet yüreğin varsa, gözün kesiyorsa buraya gel." yazan pankartı ilçe girişine astı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 27 Ocak'ta Mersin'i ziyaret edecek. Mersin ziyareti öncesi, Toroslar Ülkü Ocakları, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sözlerini pankart olarak asarak Kılıçdaroğlu'nu tehdit etti.

PANKARTLA TEHDİT ETTİLER

Pankartta, eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili Kılıçdaroğlu'nun, "Teslim edeceksin yanındaki çocukları" çıkışına karşı, Bahçeli'nin, "Tek bir evladımı al da senin ciğerinin kaç okka ettiğini göreyim" yanıtı yer aldı. İlçe girişine asılan pankartta, CHP lideri, "Kılıçdaroğlu şayet yüreğin varsa, gözün kesiyorsa buraya gel" sözleriyle tehdit edildi.

FACEBOOK'TAN PAYLAŞTILAR

Facebook hesabından da paylaşım yapan Toroslar Ülkü Ocakları, "Ülkü Ocakları Toroslar İlçe Başkanlığı olarak, Liderimiz Devlet Bahçeli'nin meclisteki sözünü ocağımızın karşısına ve Torosların girişine astık. Bilge Liderimiz Sn. Devlet Bahçeli'nin emrinde, Yolbaşçımız, Ülkü Ocakları Genel Başkanımız Sn. Ahmet Yiğit Yıldırım'ın bir adım gerisinde, var gücümüzle çalışıp mücadelemize devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"YANINDAKİ ÇOCUKLARI TESLİM EDECEKSİN"

Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Ateş cinayetiyle ilgili Bahçeli'nin sessiz kalmasını 6 Ocak'ta yaptığı Twitter paylaşımında eleştirmişti. Kılıçdaroğlu, şunları söylemişti: "Bahçeli, ne zamana kadar susacaksın? Mafyalarla fotoğraflar çekmeye devam edersen, yanındaki çocuklar da mafyacılık oynamaya başlar. Teslim edeceksin yanındaki çocukları, 3-5 torbacı ile geçiştiremezsin."

"ŞAYET YÜREĞİN VARSA BURAYA GEL"

Devlet Bahçeli, 10 Ocak'ta partisinin grup toplantısında Kılıçdaroğlu'na, "Bir lafa bakarız laf mı diye, bir de söyleyene bakarız adam mı diye. Edebimiz el vermez, edepsizlik edene. Kılıçdaroğlu... Şayet yüreğin varsa buraya gel. Tek bir evladımı al da senin ciğerinin kaç okka ettiğini göreyim." diye yanıt vermişti.