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Meral Akşener, CHP'nin jest isteme işleminden bıktığını söyledi

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CHP lideri Özgür Özel, Meral Akşener'e İYİ Parti'nin Balıkesir'de Turhan Çömez'in adaylığını geri çekmesi konusunda "Jest bekliyoruz" diyerek çağrıda bulunmuştu. Akşener, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu jest isteme işleminden bıktım, usandım, midem bulanıyor artık" dedi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'in "Jest bekliyoruz" sözlerine ilişkin, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu jest isteme işleminden bıktım, usandım, midem bulanıyor artık" dedi.

İyi Parti lideri Akşener, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde Ankara Caddesi üzerinde bulunan esnafı ziyaret etti. Tek tek esnafı ziyaret eden Akşener, vatandaşlarla da sohbet edip, fotoğraf çekindi. Akşener, esnaf ziyaretinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

AKŞENER: CHP'NİN JEST İSTEMESİNDEN BIKTIM, MİDEM BULANIYOR ARTIK

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Balıkesir'de belediye başkan adaylığı konusunda ' İyi Parti'den bir jest bekliyoruz' sözlerinin sorulmasına üzerine Akşener, şunları söyledi: "Her bir suçu benim üzerime bırakıyor herkes. Ben günahları yiyeyim, hay hay yeter ki siz günahsız kalın. Biz başaramadık. 3 yıl boyunca bir araya toplanıp düzgünce tek bir adayın etrafında toplanıp gidelim dedim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu jest isteme işleminden bıktım, usandım, midem bulanıyor artık. Biz o 15 milletvekili arkadaşlarımızı zora düşürecek hiçbir şey yapmadık. Teşekkür ede ede gezdik."

İyi Parti Mamak Belediye Başkan adayı Hüseyin Bayındır'ın adaylığının Yüksek Seçim Kurulu tarafından düşürülmesine ilişkin ise Akşener, "Orada söylenecek bir şey yok" dedi. Esnaf ziyaretinde Akşener'e İYİ Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Topel Yıldırım, İYİ Parti Gölbaşı Belediye Başkan Adayı Fehmi Kandemir ve partililer de eşlik etti.

NE OLMUŞTU?

CHP lideri Özgür Özel, katıldığı canlı yayında seçim gündemine ilişkin mesajlar vermişti. İYİ Parti'nin Balıkesir'de Turhan Çömez'in adaylığını geri çekip çekmemesi konusunda, konuşan Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e çağrı yapmıştı.

İYİ Parti'nin CHP'nin Balıkesir adayı Ahmet Akın için Turan Çömez'i çekme ihtimali hakkında konuşan Özel, "Ablam' dediğim sevgili Meral Akşener bir gün şöyle bir şey demişti: 'Bunların hiçbirine borcum yok Ahmet ama sana borcum var' dedi. Benim tanıdığım Meral hanım Balıkesir için gereğini yapar" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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