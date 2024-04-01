YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçları İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Üye Girişi
YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçlar İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Haberler

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan Seçim Zaferini Kutladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, en yakın rakibine yaklaşık 12 bin oy fark atarak kazandığı seçim zaferi sonrası hemşehrileriyle buluştu. Cumhuriyet Meydanı'nda adeta izdiham gibi gerçekleşen kutlamada Menemenlilere seslenen Başkan Pehlivan, " Menemen'de yaşayan, Menemen'i seven, geleceğini Menemen'de gören hiç kimse ama hiç kimse, bu gece kaybetmedi. Sizler sandığa kalbinizi koydunuz, kazanan Menemen oldu" dedi.

31 Mart yerel seçimlerinde Menemen, Aydın Pehlivan'ın zaferine sahne oldu. Yüzde 11'e yakın oy oranı ve 12 bin oy farkıyla, sandıktan birinci çıkan Aydın Pehlivan için, Menemenliler sevinç gösterisi yapmak üzere sokaklara döküldü. Kutlamaların merkezinde yer alan Cumhuriyet Meydanı'na seçim otobüsüyle giden Başkan Pehlivan, sevinç konvoyları nedeniyle alana ulaşmakta güçlük çekti.

"Kazanan Menemen oldu"

Cumhuriyet Meydanı'nda meşaleler ve havai fişeklerle karşılanan Başkan Aydın Pehlivan, sahnede ilk olarak kendisine destekleri için eşi Filiz Pehlivan ve kızı Ece Pehlivan'a teşekkür etti. Başkan Pehlivan, "31 Mart 2024 seçimlerinde Menemen halkı hizmeti seçti. Menemen halkı marka kent olmayı ve bir destan yazmayı seçti. Buradan açıkça söylüyorum; bu gece 'Kaybettim' diyenler sakın üzülmesin. Oy verdiğim aday kazanamadı diyenler asla dertlenip hüzünlenmesin. Menemen'de yaşayan, Menemen'i seven, geleceğini Menemen'de gören hiç kimse ama hiç kimse, bu gece kaybetmedi. Türk kaybetmedi. Kürt kaybetmedi. Çerkes, Alevi, Sünni, Roman hiçbir vatandaşımız kaybetmedi. Sizler sandığa kalbinizi koydunuz, kazanan Menemen oldu" dedi.

"Yarından itibaren görevimizin başındayız"

Konuşması sık sık tezahüratlarla ve alkışlarla kesilen Başkan Pehlivan, Menemen'in geleceği için de dikkat çeken mesajlar verdi. Pehlivan, "Hep birlikte Menemen de tarih yazdık. Yapılamaz denilen ne varsa yaptık. Ama bu bize yetmez. Birlikte yapacak daha çok işimiz, yürüyecek çok yolumuz var. Hedefimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere gösterdiği, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın perçinlediği çağdaş uygarlığın üzerine çıkmaktır. Yeni dönemde yapacağımız Dünyanın en büyük dönme dolabıyla, bölgenin en büyük aqua parkıyla, dev akvaryum parkımızla, plajımızla, kütüphanelerimizle, film platosuyla, macera park ve kamp alanlarımızla sadece İzmir'den değil, Türkiye'nin her yerinden vatandaşımız Menemen'e gelecek. Artık Menemen terk edilen değil, akın akın gelinen bir ilçe olacak. Bu can bu bedende oldukça, emanetiniz olan mühür bu elde durdukça, ben de sizlere söz veriyorum ki Menemen İzmir'in değil, Ege'nin değil, Türkiye'nin yıldızı olacak, Türkiye'nin! İşte bu yüzden yarın sabah ilk iş belediyemize giderek, kaldığımız yerden bu şehir için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - İZMİR

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Türkiye Menemen Aydın Politika Haberler

Bakmadan Geçme

2024 ŞEREFLİKOÇHİSAR YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Ankara Şereflikoçhisar'da hangi parti, kim önde? AK Parti mi, CHP mi kazanıyor? 2024 POLATLI YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Ankara Polatlı'da hangi parti, kim önde? AK Parti mi, CHP mi kazanıyor? 2024 HAYMANA YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Ankara Haymana'da hangi parti, kim önde? AK Parti mi, CHP mi kazanıyor? 2024 BALA YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Ankara Bala'da hangi parti, kim önde? AK Parti mi, CHP mi kazanıyor? 2024 ELMADAĞ YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Ankara Elmadağ'da hangi parti, kim önde? AK Parti mi, CHP mi kazanıyor? 2024 MAMAK YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Ankara Mamak'ta hangi parti, kim önde? AK Parti mi, CHP mi kazanıyor? 2024 ÇANKAYA YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Ankara Çankaya'da hangi parti, kim önde? AK Parti mi, CHP mi kazanıyor? 2024 SİNCAN YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Ankara Sincan'da hangi parti, kim önde? AK Parti mi, CHP mi kazanıyor? 2024 ALTINDAĞ YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Ankara Altındağ'da hangi parti, kim önde? AK Parti mi, CHP mi kazanıyor? 2024 ETİMESGUT YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Ankara Etimesgut'ta hangi parti, kim önde? AK Parti mi, CHP mi kazanıyor? 2024 YENİMAHALLE YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Ankara Yenimahalle'de hangi parti, kim önde? AK Parti mi, CHP mi kazanıyor? 2024 KALECİK YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Ankara Kalecik'te hangi parti, kim önde? AK Parti mi, CHP mi kazanıyor? 2024 AKYURT YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Ankara Akyurt'ta hangi parti, kim önde? AK Parti mi, CHP mi kazanıyor? 2024 KEÇİÖREN YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Ankara Keçiören'de hangi parti, kim önde? AK Parti mi, CHP mi kazanıyor? 2024 PURSAKLAR YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Ankara Pursaklar'da hangi parti, kim önde? AK Parti mi, CHP mi kazanıyor?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title