Memleket Partisi'nin Ankara Adayı Zafer Burak Hasar oldu
Memleket Partisi, Ankara, Adana, Bursa ve diğer bazı illerin belediye başkan adaylarını tanıttı. Ankara'da Zafer Burak Hasar, Adana'da Ethem Eke ve Bursa'da Ruşen Sever aday olarak gösterildi. Aday tanıtım toplantısı Ankara'da gerçekleşti. Partinin Genel Başkanı Muharrem İnce, Ankara, Adana, Bursa, Çanakkale, Denizli gibi çeşitli il ve ilçelerde adaylarını açıkladı.
Memleket Partisi, aday tanıtım toplantısını Ankara'da bir otelde düzenledi. Parti lideri Muharrem İnce toplantıda başta Ankara olmak üzere Adana, Bursa, Çanakkale, Denizli gibi çeşitli il ve ilçelerde adaylarını duyurdu. Ankara'da CHP'nin adayı Mansur Yavaş'ın karşısına Zafer Burak Hasar aday olarak gösterildi.
MEMLEKET PARTİSİ ANKARA ADAYI BELLİ OLDU
Eski CHP Milletvekili ve partinin 2018 seçimlerindeki Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'ye CHP'den oy böldüğü yönündeki eleştiriler sürerken büyükşehirlerde CHP'yle ittifak yapıp yapmayacağı sürüncemede kalmış, daha sonra İnce'nin açıklamasıyla partinin tüm seçim bölgelerinde aday çıkaracağı belli olmuştu.
Memleket Partisi'nin açıklanan adayları şu şekilde:
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı: Zafer Burak Hasar
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı: Ethem Eke
Adıyaman Belediye Başkanı Adayı: Prof. Dr. Ahmet Özalp
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı: Ruşen Sever
Çanakkale Belediye Başkanı Adayı: Atalay Seçkin
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı: Mustafa Çağlayan
Edirne Belediye Başkanı Adayı: Çiğdem Bora
Giresun Belediye Başkanı Adayı: Suat Öndaş
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı: Cuma Akpınar
Kastamonu Belediye Başkanı Adayı: Ayten Urganioğlu
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı: Deniz Coşkun
Kırıklareli Belediye Başkanı Adayı: Aslı Eligüzel
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı: Ünsal Karasağız
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı: Gülnur Efe
Osmaniye Belediye Başkanı Adayı: Bekir Levent Ersoylu
Rize Belediye Başkanı Adayı: Atilla Kayhan
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı: Seyit Ahmet Koçak
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı: Barış Tunca
Van Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı: Ali Ertuğrul Aybay
MEMLEKET PARTİSİ ANKARA ADAYI ZAFER BURAK HASAR KİMDİR?
1975 yılında doğmuştur. İlk ve ortaöğrenimini Mersin'de tamamlamış, 1993 yılında İçel Anadolu Lisesi'nden mezun olmuştur. Lisans' eğitimini Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde, 'Doktora ve Uzmanlık' eğitimini ise Gazi Üniversitesi Periodontoloji Anabilim Dalı'nda tamamlamıştır. 2000 yılından beri, kendi kurduğu Ağız Ve Diş Sağlığı Polikliniği'nde; Dişeti Hastalıkları Ve Cerrahisi Uzmanı olarak çalışmaktadır.
2012 - 2016 yılları arasında 2 dönem Ankara Dişhekimleri Odası Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır. 'Tomografi Destekli Kılavuzlu İmplant Cerrahisi' üzerine bilimsel sunumlar yapmakta, sağlık sektöründe faaliyet gösteren uluslararası firmalara danışmanlık hizmeti ve yurtiçi mesleki eğitimler vermektedir. Halen özel bir üniversitede 'Sağlıkta İnovasyon ve Simulasyon İle Eğitim, Uygulama Ve Araştırma Merkezi' Danışma Kurulu Üyesidir.
Basketbol, Yelken Sporları, Bilim Ve Felsefe amatör ilgi alanına girmekte; iyi derecede İngilizce, orta derece Almanca bilmektedir. Evli ve 2 kız çocuğu babasıdır.