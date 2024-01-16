Meclis'te terör zirvesi! Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: Pençe Kilit Operasyonu ile kilit kapatıldı

TBMM Genel Kurulu'nda, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler terörle mücadeleye ilişkin bilgilendirme yaptı. Güler, "Terörü kaynağında yok etme stratejisini uyguladık. Irak'ta Pençe Kilit operasyonlarıyla kilit kapatıldı." dedi.

"ÖDEDİĞİMİZ BEDELLERİ UNUTMUŞA BENZİYORLAR"

Bakan Güler'in açıklamalarından öne çıkanlar:

"Şehit haberi alındıktan sonra bazı kesimler tarafından spekülasyonlar yaratılmaktadır. Kahraman Mehmetçiği yok sayma amaçlı olduğu da görülmektedir. "Ordunun orada ne işi var?" gibi sorular soruluyor. Şüphesiz ki bu söylemler yakın geçmişte yaşananları Irak ve Suriye'den kaynaklı ödediğimiz bedelleri de unutmuşa benziyorlar. Böyle hassas bir konuda birlik olmak yerine acıların siyasi malzeme yapılması asla kabul edilemez. Eleştiriler olabilir ama birlik içinde olunmalıdır.

"OPERASYONLAR SONRASINDA BÖLGEDE DURUM DEĞİŞTİ"

Teröristlerin yanı başımızda bu şekilde yuvalanması ile artık sınır ötesinde daha etkin mücadele gereği ortaya çıktı bu kapsamda 2016'dan itibaren sınırlarımız emniyetini ileriden sağlama ve terörü kaynağında yok etme stratejisini uygulamaya başladık. Suriye'de bedel ödediğimizi ifade ediyorlar evet Türkiye bedel ödemiştir ancak Suriye'de gerekli tedbirleri almadan önce ödemiştir. Operasyonlar sonrasında bölgedeki durum değişti.

Sınırlı hedefli ve süreli operasyonlar bugün yerini sürekli operasyonlara bırakmıştır. Bu çerçevede TSK tarafından 2019 yılında başlatılan pençe harekatlarını terör örgütünün hareket kabiliyetinin engellemesi konusunda önemli kazanımlara ulaşmamızı sağlamıştır.

"PENÇE KİLİT İLE KİLİT VURDUK"

Üs bölgesi stratejisi sayesinde 30 kilometre derinlikte güvenli hat oluşturduk. Pençe Kilit operasyonu ile kilit kapatılmıştır. Terör örgütünün mühimmat aktarımları bitme noktasına getirilmiştir. İşte bu nedenle Pençe harekatlarımız sonrası ağır tahribata uğrayan PKK harekat alanlarımızı öncelikli hedef haline getirdi.

"ORADA OLMASAYDIK SALDIRILAR DEVAM EDECEKTİ"

Eğer orada olmasaydık sınırlarımıza yönelik saldırılar devam edecekti ve şehirlerimizde daha büyük bedeller ödenecekti. Ülke içinden tek bir şehit haberi gelmiyor. Bu da stratejimizin başarısını gösteriyor. İllerde güvenlik sağlandıkça terör bölgeleri yatırımlar alıp cazibe merkezi haline geldi. Sağlanan güvenlik ve huzur ortamını görmeniz için bu şehirlerimizi ziyaret etmenizi istiyorum.

Gabar'da petrol çıkarılabiliyor, Hakkari'nin yaylalarında festivaller yapılabiliyorsa, terörü kaynağında yok etme stratejimiz sayesindedir. Ülkede tesis edilen güven ve huzur ortamına kolay gelinmedi. Şu anda da kahraman mehmetçik ülkesinin huzuru için zorlu şartlarda görev yapıyor. Maalesef şehitlerimiz de oluyor.

Hain PKK'lı teröristler tarafından üs bölgelerimize gerçekleştirilen alçak saldırılar görüş mesafesinin olmadığı ortamda alçakça gerçekleştirildi. Üs bölgelerimize yaklaşan teröristlerimizin bir çoğu da etkisiz hale getirilmiştir. Sınırlarımızın ötesinde bulunan kahraman evlatlarımız üs bölgelerinde her türlü donanıma sahip bir şekilde çalışıyor, teknolojiyi kullanıyorlar.

"80 DOKTORUMUZ ÜS BÖLGELERİNDE GÖREV YAPIYOR"

Şu anda 80 doktorumuz üs bölgelerinde görev yapmaktadır. Yine pençe kilit harekatına kurulan Çukurca Hakkari Işıklı seyyar sahra hastaneleri ile de hizmet verilmektedir. Helikopterler dahil en seri vasıtalar üs bölgelerinde kullanılıyor. Hassasiyetimiz en üst seviyededir. Bölgedeki üslerimizdeki güvenlik tedbirlerini sürekli olarak artırıyoruz. Son teknoloji koruyucu sistemleri kullanılıyor.

Mehmetçik karşısında aciz kalan teröristlerin son çırpınışları. Teröristlerin kalbi Zap'a ulaşmamız, örgütün son direncini Pençe-Kilit sahasında ortaya koymasına sebep oldu.

78 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Pençe bölgesinde üs bölgelerimize PKK'lı teröristlerin 3 bin 151 taciz ve sızma girişimi oldu. Bu saldırılara mukabil Irak'ın kuzeyinde 1689 terörist etkisiz hale getirildi.

Irak ve Suriye'nin kuzeyinde terör hedefleri vuruldu. Toplam 114 hedef imha edildi. 78 terörist etkisiz hale getirilerek şehitlerimizin kanı yerde bırakılmadı. Tabii ki bunların hiçbirisi 1 şehidimizin tırnağına bile değmez. Acımızı dindirmez. Dolayısıyla asla geri adım atmadan son terörist etkisiz hale getirilene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz.

Kim destek verirse versin, hangi bahaneyle, ne sebeple olursa olsun güney sınırlarımız boyunca bir terör koridoru kurulmasına kesinlikle izin vermeyeceğiz. Ülkemizin meşru çıkarlarını korumaya yönelik her türlü tedbiri kararlılıkla uygulayacağız. Teröristlere gizli ve açık destek sağlayan ülkelerin kirli planlarını da boşa çıkarmakta kararlıyız."

HAKAN FİDAN DA MECLİS'TE KONUŞMA YAPTI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da TBMM'deki terörle mücadele oturumunda konuştu. Fidan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şunlar:

"Devletimizin terör belasını kati suretle bitirme yönündeki azmi ve kararlılığı her şeyin üzerindedir. Meşru müdafa hakkımız çerçevesinde PKK/YPG ve destekçileriyle sınır ötesindeki mücadelemiz, son terör odağı etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecektir. Bölgemizde barış ve güvenliğin güçlendirilmesi, milli güvenlik sistemimizin parçası olan dış politikamızın önceliklerinin başında yer almaktadır. Bu stratejinin bir parçası olarak, tüm terör örgütlerinin kökünü bölgemizde kalıcı olarak biçimde kazınması elzemdir. Bu yalnızca milletimizin değil, tüm bölge ülkelerinin barış ve huzur içinde güvenli şekilde yaşamalarının olmazsa olmaz şartıdır. Bu nedenle tüm komşularımızın ve müttefiklerimizin terörle mücadelemize samimiyetle destek vermesi bir zaruret haline gelmiştir.

"PKK TÜRKİYE'DE ZEMİN KAYBETTİ"

Bölücü terör örgütü Türkiye'de silahlı varlığını kaybetmiştir. Türkiye'de zemin kaybeden PKK saldırılarını sınır ötesine taşımak zorunda kaldı. PKK artık daha çok Irak ve Suriye için güvenlik tehdidi haline gelmiştir. Örgüt, Irak ve Suriye'deki siyasi boşluktan faydalanıyor. Dışişleri Bakanlığı olarak diğer kurumlarımızla işbirliği halinde terörle mücadele diplomasimizi yürütmekteyiz. Örgütü ayakta tutan kaynaklarını teker teker yok ediyoruz. Teröristi yok etmekle kalmıyor tepe kadrosunu elemine ediyoruz.

"DAHA İLERİ TEDBİRLER ALMAKTA TEREDDÜT ETMEYECEĞİZ"

Süleymaniye'ye yönelik yaptırımlarımıza rağmen KYB, PKK'ya müzahir tutumunu değiştirmezse daha ileri tedbirler almakta tereddüt etmeyeceğiz. Irak makamlarıyla istişare sürecimiz devam ediyor, Irak yönetiminin PKK'ya yönelik evrilmekte olan anlayışını tahkim etmek üzere çalışmalarımız titizlikle sürdürülmektedir. Örgütün Suriye ve Irak arasındaki geçişkenliği her iki sahada etkisiz kılınmasını gerektirmektedir. Suriye'de rejim karşıtlığı üzerine kurulan koalisyon, zaman içinde DEAŞ ve PKK ile iş birliğine evrilmiştir. Bu çarpık ilişkiyi sona erdirmeye PKK'nın doğduğu yer olan Suriye sahasında yok edilmesi için mücadeleye devam edeceğiz. ABD, DEAŞ ile mücadele bahanesiyle PKK'YPG'ye destek veriyor."