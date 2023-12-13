Haberler ›› Politika ›› Milletvekilinin Meclis bahçesinde düzenlediği mangal partisi tepki çekti

Milletvekilinin Meclis bahçesinde düzenlediği mangal partisi tepki çekti

13 Aralık 2023 22:43 Güncelleme: 23:05 Abone Ol

TBMM'de bütçe görüşmeleri devam ederken AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepoğlu Ataman, Meclis bahçesinde mangal partisi düzenledi. Ataman, Diyarbakır'ın yöresel tatlarından olan ve kendi elleriyle pişirdiği ciğerleri, basın mensupları ve milletvekillerine ikram etti. Meclis'teki mangal partisi kamuoyunda tepkiyle karşılandı. Bazı vatandaşlar, sosyal medya hesaplarından paylaşım yapıp "Hakkımı helal etmiyorum" ve "Halk umurlarında değil" gibi ifadelerle duruma tepki gösterdi.