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Milletvekilinin Meclis bahçesinde düzenlediği mangal partisi tepki çekti

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TBMM'de bütçe görüşmeleri devam ederken AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepoğlu Ataman, Meclis bahçesinde mangal partisi düzenledi. Ataman, Diyarbakır'ın yöresel tatlarından olan ve kendi elleriyle pişirdiği ciğerleri, basın mensupları ve milletvekillerine ikram etti. Meclis'teki mangal partisi kamuoyunda tepkiyle karşılandı. Bazı vatandaşlar, sosyal medya hesaplarından paylaşım yapıp "Hakkımı helal etmiyorum" ve "Halk umurlarında değil" gibi ifadelerle duruma tepki gösterdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) devam eden bütçe görüşmelerine mangal partisi damga vurdu. AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepoğlu Ataman, Meclis bahçesinde mangal partisi düzenledi. Meclis'teki mangal partisi kamuoyunda tepki çekti.

AK Partili Ataman, Diyarbakır'ın yöresel lezzetlerinden olan ciğeri mangalda kendi elleriyle pişirip basın mensupları ve milletvekillerine ikram etti.

Meclis bahçesindeki mangal partisi tepki çektiAK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepoğlu Ataman

MECLİS'TE MANGAL PARTİSİ YAPTI

Düzenlediği mangal partisini sosyal medya hesabı X'ten de paylaşan Ataman, "Gazi Meclisimiz bugün kadim şehrimiz Diyarbakır koktu... TBMM'de 2024 yılı bütçe görüşmelerimiz devam ederken, Gazi meclisinde bulunan tüm milletvekillerine, meclis çalışanlarına ve misafirlere Diyarbakırımızın coğrafi işaret tescilli lezzetlerinden ciğer, meftune, kadayıf ve meyan kökü şerbeti ikramında bulunduk." ifadelerini kullandı.

Meclis bahçesindeki mangal partisi tepki çekti

"HAKKIMI HELAL ETMİYORUM"

Ataman'ın TBMM'deki mangal partisine bazı vatandaşlar tepki gösterdi. Sosyal medya hesaplarından tepkilerini dile getiren vatandaşlar, "Hakkımı helal etmiyorum", "Halk umurlarında değil" ifadelerini kullandı.

İşte o tepkiler:

Meclis bahçesindeki mangal partisi tepki çekti

Meclis bahçesindeki mangal partisi tepki çekti

Meclis bahçesindeki mangal partisi tepki çekti

Meclis bahçesindeki mangal partisi tepki çekti

Meclis bahçesindeki mangal partisi tepki çekti

Meclis bahçesindeki mangal partisi tepki çekti

Öte yandan önceki gün TBMM Genel Kurulunda Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in kürsüde fenalaşması sonrası bütçe görüşmeleri bugüne ertelenmişti.

Kaynak: Haberler.com / Politika

Suna Kepolu Ataman AK Parti Yaşam Politika Haberler

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Yorumlar (3)

AMATÖR TV:

boğazınızda kalsın

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Export 86:

Günde 12 saat calışıp asgari ücreti belirleyen gelecek lerimize yön veren sayın yöneticilerimizin sıradan bir günü :)

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Tutankamon Hoca:

10 tane adam cıkar parti marti ayırmıyorum alayı cöp bi işe yaramaz

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