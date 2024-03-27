Mansur Yavaş'tan Turgut Altınok'a yeni salvo: 2 çocuğunuz memur olurken KPSS'ye girdiler mi?

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı ve 31 Mart'taki yerel seçimlerde CHP'den yeniden Ankara adayı gösterilen Mansur Yavaş, rakibi, Cumhur İttifakı'nın adayı Turgut Altınok'u hedef aldı. Yavaş, geçtiğimiz günlerde açıkladığı mal varlığıyla adından söz ettiren Altınok'a, "Bu kadar insan işsizken, bu kadar servet varken, 2 çocuğunuz memur olurken KPSS'ye girdiler mi? Çok mu ihtiyacı vardı çocuklarınızın? 2 benzinlik de onların üstüne yapsaydınız. Bu kul hakkını ödeyemezsiniz." dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Elmadağ ilçesinde, partisinin düzenlediği iftar programına katıldı. Yavaş, iftar sonrası kürsüde yaptığı konuşmada, rakibi Turgut Altınok'u hedef aldı.

Cumhur İttifakı'nın Ankara adayı Turgut Altınok

"2 ÇOCUĞUNUZ MEMUR OLURKEN KPSS'YE GİRDİLER Mİ?"

Geçtiğimiz günlerde kamuoyuyla paylaştığı mal varlığıyla gündeme bomba gibi oturan Altınok'a ithamlarda bulunan Yavaş, "Bu kadar insan işsizken, bu kadar servet varken, 2 çocuğunuz memur olurken KPSS'ye girdiler mi? Kaç puan aldılar? Sizinkiler evlat, işsiz çocuklar nedir? Çok mu ihtiyacı vardı çocuklarınızın? 2 benzinlik de onların üstüne yapsaydınız. Bu kul hakkını ödeyemezsiniz." dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş

TURGUT ALTINOK MAL VARLIĞI LİSTESİNİ PAYLAŞMIŞTI

Turgut Altınok 15 Mart'ta, mal varlığı listesini paylaşmıştı. Bildirimde çoğunluğu anne ve babadan miras yoluyla kaldığı belirtilen 22 arsa, 23 tarla, 9 ev, 1 bostan, 1 bağ, 2 kargir ev ile 2 kargir bina yer aldı.

Altınok, şirket ortaklığıyla ilgili açıklamasında da şunları kaydetti: "Altınok Gayrimenkul AŞ adında aile şirketinde yüzde 36,59 oranında şirket ortaklığım bulunmaktadır. 1991 yılında Maviş Koç'tan almış olduğum arazi, 2014 yılında adı geçen aile şirketimize ayni sermaye olarak konulmuştur. Şirkette bulunan yüzde 36,59 hisse payım buradan gelmektedir. Bu arazi daha sonra kat karşılığı inşaat sözleşmesi ile müteahhide verilmiştir. Buradan alınan daireler, Eskişehir yolu üzerinde bir projede yer almaktadır. Daireler şahsıma ait değildir. Şirketin aktifinde kayıtlıdır. Bu projeden şirketteki payıma düşen gayrimenkuller de yaklaşık olarak şu şekildedir: Yüzde 36,59 şirket hissesine karşılık 183 1+1 daireden 67 daire, 12 dükkandan 4,4 dükkan, 2 dükkandan yüzde 18 şirket hissesi karşılığı 0,36 dükkan, 3 dükkandan 0,09 şirket hissesi karşılığı 0,27 dükkandır."

Turgut Altınok, bildirimde yer alan Kızılcaşar arazisiyle ilgili, "1988 yılında Gölbaşı Kızılcaşar'da almış olduğum arazi imar çalışması sonrası 12 parsele bölünmüştür, 2014 yılında 9 parseli satılmıştır. Kalan 3 parsel mal beyanımda bulunmaktadır." ifadelerini kullandı.

2009 mal beyanında görülen Antalya'daki daireyi daha sonra sattığını belirten Altınok, anne ve babadan kalan gayrimenkullerde miras olması sebebiyle değişen oranlarda hissesinin bulunduğu ve Etimesgut ilçesinde babasından miras kalan daire ve arsaların muhtelif tarihlerde satıldığı bilgisini paylaştı.