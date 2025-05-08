Lefkoşa'daki Selimiye Camii, restorasyonun ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uzaktan katılımıyla yeniden açıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kültürel mirasın en önemli simgelerinden Selimiye Camii, 2019 yılında başlayan kapsamlı restorasyon çalışmalarının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantıyla katıldığı törenle yeniden ibadete açıldı.

KKTC'de Lefkoşa'nın kalbinde yer alan Selimiye Camii, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Kıbrıs Vakıflar İdaresi iş birliğinde yürütülen restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının yeniden ibadete açıldı. Törene KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Kıbrıs Vakıflar İdaresi (EVKAF) Yönetim Kurulu Başkanı Selahaddin Bayırkan, EVKAF Genel Müdürü Mustafa Tümer ile KKTC Din İşleri Başkanı Hakan Moral'ın yanı sıra birçok üst düzey yetkili, din adamı ve vatandaş katıldı.

Tören, Türkiye'deki Vakıf Haftası çerçevesinde düzenlenen "101. Yıla Özel 101 Vakıf Eserinin Toplu Açılış Töreni" ile eş zamanlı olarak yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da canlı bağlantıyla katılıp konuşma yaptığı canlı açılış törenleri sırayla KKTC, Arnavutluk, Tokat ve Gaziantep'te düzenlendi.

Erdoğan: "Son 23 yılda ihya edilen vakıf kültür varlıklarının sayısı 5 bin 927'ye ulaştı"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı konuşmada, Vakıflar Haftası'nın bu yılki temasının "Vakıf ve Aile" olarak belirlendiğini ifade ederek bu tema ekseninde hafta boyunca etkinlikler yapılacağını dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Millet olarak gerçekten göz kamaştıran bir vakıf geleneğine sahibiz. Hiç şüphesiz bu alanda dünyanın sayılı ülkeleri arasında yer alıyoruz" dedi. Erdoğan, köklü vakıf geleneğinin kurulması, zenginleştirilmesi ve geleceğe aktarılması görevini 101 yıldır Türkiye Cumhuriyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün yaptığını söyledi. Bu anlamlı yıl dönümünü, açılışını yaptıkları eserlerle daha anlamlı hale getirdiklerini ifade eden Erdoğan, Türkiye'de ve yurt dışında son bir yıl içinde restorasyonu tamamlanan 101 vakıf eserinin toplu açılışının bugün yapıldığını kaydetti. Erdoğan titiz bir restorasyon sürecinin ardından hizmete giren eserlerin ülkeye, Türk milletine ve gönül coğrafyasındaki dostlarına hayırlı olmasını dileyerek yapıların her birinin yüksek bir estetik anlayışının ürünü olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kimliğimizle, kültürümüzle, milli ve manevi değerlerimizle asırladır nakış nakış işlediğimiz medeniyet kumaşı başka hiçbir millete nasip olmayacak derecede güzeldir, derindir, seçkindir" diye konuştu.

"Bosna Hersek, Kosova, Makedonya, Arnavutluk ve Kuzey Kıbrıs'ta toplam 20 yapının restorasyonu tamamlandı"

Erdoğan, "Biz tüm vasıflarımızla aynı zamanda bir vakıf medeniyetiyiz" diyerek son 2 yılda Bosna Hersek, Kosova, Makedonya, Arnavutluk ve Kuzey Kıbrıs'ta toplam 20 yapının restorasyonunun tamamlandığını söyledi. Erdoğan, "Ecdat yadigarı topraklarda tam 40 çalışma başarıyla nihayete erdirildi. Yakın zamanda bitirilmesi öngörülen üç çalışma ise devam ediyor" şeklinde konuştu. 2002 yılında sadece 46 eser restore edilmişken, son 23 yılda ihya edilen vakıf kültür varlıklarının sayısının 5 bin 927'ye ulaştığını vurgulayan Erdoğan, bu çalışmalarda 12.3 milyar TL büyüklüğünde kaynak kullanıldığını kaydetti.

Restorasyonu tamamlanan 101 vakıf eserinin hayırlı ve uğurlu olmasını dileyen Erdoğan, Vakıf Haftası'nı tebrik etti.

Tatar: "Selimiye Camii, 450 yıldır Kıbrıs Türkü'nün inancının simgesi"

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise konuşmasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek başladı. Geçtiğimiz hafta yapılan yeni Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi açılışını hatırlatan Tatar, "Bugün de bin yıllık abidenin restorasyonu sonrasında açılışına şahitlik ediyoruz" dedi. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün büyük gayretleri ve son 4 buçuk yılda yapılan çalışmaların sonucu restorasyonun tamamlanmasının KKTC için büyük bir kazanım olduğunu belirten Tatar, Selimiye Camii'nin 1571'de Kıbrıs'ın Osmanlı tarafından fethedilmesiyle birlikte 450 yıldır Kıbrıs Türkü'nün ibadeti, duaları ve inançları için kullanıldığını kaydetti. Cumhurbaşkanı Tatar, 1948 yılında Enosis'e karşı yapılan mitingin de Selimiye Camii'nin meydanında yapıldığını söyledi.

Lefkoşa'da günümüze ulaşabilen en büyük tarihi yapı

Lefkoşa'nın merkezinde yer alan Selimiye Camii, yüzyıllar boyunca hem dini, hem de tarihi kimliğiyle ön plana çıktı. Selimiye Camii, tarihi ismiyle Ayasofya Camii veya Ayasofya Katedrali, 1192'de Lüzinyanlar tarafından inşa edildi. Bir dönem Tapınak Şövalyeleri'ne de ev sahipliği yapan bu görkemli yapı, Osmanlıların Lefkoşa'yı fethiyle birlikte tamir edilip camiye dönüştürüldü. Lefkoşa'da günümüze ulaşabilen en büyük tarihi yapı olma özelliğini taşıyan Selimiye Camii, 2019 yılında kapsamlı bir restorasyon sürecine alındı. Cami, Kıbrıs Vakıflar İdaresi tarafından yürütülen ve Türkiye Cumhuriyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün desteğiyle tamamlanan restorasyon çalışmaları kapsamında depreme karşı güçlendirilirken, taş işçiliği, kubbeler ve iç mekan detayları aslına uygun şekilde restore edildi. - LEFKOŞA