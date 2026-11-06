Kültür ve Turizm Bakanlığının 2027 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile bağlı kurum ve kuruluşların 2027 yılı bütçeleri üzerinde siyasi parti grupları adına konuşmalar tamamlandı.

Yeni Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya, bu yılın ilk 9 ayında Antalya'ya 13 milyon 330 bin ziyaretçi geldiğini ancak gelen yabancı ziyaretçi sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,6 azaldığını söyledi.

Türkiye'nin turizmdeki rakip ülkelere göre giderek daha pahalı hale geldiğini iddia eden Kaya, "Artan işletme maliyetleri ve döviz kurundaki gelişmeler sektörümüzün rekabet gücünü zorluyor. 2027 sezonuna hazırlanırken turizmcilerimizin üzerindeki mali yüklerin hafifletilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Özellikle uçuş maliyetlerini azaltacak yakıt destekleri sağlanmalı, ülkemize önemli miktarda döviz kazandıran turizm işletmecilerimizin ihracatçı statüsünden kaynaklanan teşvik ve uygun finansman imkanlarından daha fazla yararlanmalarının önü açılmalıdır." ifadelerini kullandı.

Turizm sektöründe yetişmiş personel sayısının azaldığını anlatan Kaya, "İşletmelerimize verilen SGK prim destekleri artırılmalı, özellikle kış aylarında personeli çalıştırmaya devam eden işletmelerimizi daha güçlü teşvik etmeliyiz, böylece daha fazla çalışanımızı yıl boyunca sektörde tutabiliriz." dedi.

DEM Parti Mardin Milletvekili Beritan Güneş Altın, Kurmanci, Zazaki, Süryanice ve Ermenice'nin yok olmaya yüz tutmuş diller arasında yer aldığını kaydetti.

Türkçeleştirilen Kürtçe şarkılarla ilgili telif hakları çalışmalarının ne durumda olduğunu soran Altın, "Daha önce eleştirmemize rağmen edebi çalışmalara destek için oluşturulan İlk Eser Desteği programınıza hala sadece Türkçe eserlerle başvuru yapılabiliyor. Zazaki yıllardır yok olmaya yüz tutmuş diller kategorisinde. Peki, Türk Dil Kurumu alarma geçiyor mu? Geçmediği apaçık ortada." diye konuştu.

Mardin'de düzenlenen Kültür Yolu Festivali'nin "pop kültürüne mahkum edildiğini" söyleyen Altın, şöyle konuştu:

"Orada Mardin kültürüne dair hiçbir şey yok. Eğer gelecek sene Mardin Kültür Yolu Festivali yapacaksanız lütfen oradaki sanatçılarla, halkla, sivil toplum kuruluşlarıyla ortak akıl ve ortak mirasa dayanarak, yandaşa peşkeş çekmediğimiz bir festival yapın."

CHP Antalya Milletvekili Sururi Çorabatır, Türkiye'de enflasyonun yüksek olması ve artan işletme maliyetleri nedeniyle avro ve dolar bazında konaklama fiyatlarının arttığını söyledi.

"Burada bizi bekleyen tehlike, bütçesine dikkat eden Avrupalı orta gelir grubunun elini ayağını ülkemizden çekmek üzere olmasıdır." diyen Çorabatır, turistlerin alışverişte veya turlarda para harcamadığını, esnafın bu yüzden zorlandığını belirtti.

Türkiye'de yaşayan vatandaşların tatil yapmasının artık "ekonomik yük haline geldiğini" öne süren Çorabatır, şu ifadeleri kullandı:

"Yüksek enflasyon yüzünden bütçesini denk getiremeyen vatandaşlarımız tatillerini ertelemek ya da iptal etmek zorunda kalıyor. Bir Türk vatandaşının kendi ülkesinde tatil yapabilmesi lüks olmamalıdır. Orta gelir üstü vatandaşlarımızın yurt dışını tercih ettiklerini gözlemlemekteyiz. Bunun nedenlerini de incelemeliyiz."

Kültür ve Turizm Bakanlığı için belirtilen bütçenin altyapılar, tanıtım, kültür ve sanat harcamalarını karşılayamayacağını savunan Çorabatır, "Onun için bakanlığın daha fazla bütçe alması gerekir. Sektörün ihtiyacı sadece reklamlar değil, yapısal reformlar, hakkaniyetli kanuni düzenlemeler ve finansal desteklerdir." dedi.

"Mevcut yatırımlarımızı verimli kullanmamız gerekiyor"

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Türkiye'deki turizm yatırımlarının yılın önemli bölümlerinde yeterince değerlendirilemediğini, otellerin boş kaldığını, çalışanların sezonluk işlere mahkum edildiğini iddia etti.

Turizm yatırımcısının en büyük sorunlarından birinin "artan işletme maliyetleri" olduğunu savunan Türkkan, "Enerji, personel, finansman giderleri işletmelerimizi zorluyor. Döviz geliri elde eden bir sektörüz. Ancak maliyetlerimizin önemli bölümü Türkiye'deki fiyat artışlarından etkileniyor. Bu durum uluslararası pazarda fiyat rekabetimizi güçleştiriyor. O yüzden 'Yunanlılara turistler kaçıyor' diye bağırıyoruz." şeklinde konuştu.

Kapadokya, İstanbul ve Antalya kadar Anadolu'nun diğer şehirlerinin de dünya turizmine kazandırılması gerektiğini dile getiren Türkkan, "Kars'ın, Mardin'in, Amasya'nın, Safranbolu'nun, Bursa'nın ve Edirne'nin tarihi zenginliklerini daha yüksek ekonomik değere dönüştürebiliriz. Ancak bunun için yalnızca tanıtım yeterli değil. Ulaşım, konaklama, çevre düzenlemesi ve nitelikli insan kaynağı gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Yeni Yol Partisi Samsun Milletvekili Mehmet Karaman, çocukların aile ortamında büyümesini destekleyen, onları kültürel ve ahlaki değerlerle buluşturan bir toplumsal iklime ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Kültür politikasının aile yapısıyla uyumlu, nitelikli, özgün ve eğitici içeriklerin üretilmesini teşvik etmesi gerektiğini anlatan Karaman, şöyle konuştu:

"RTÜK, yalnızca yayın ihlali gerçekleştiren, sonra ceza veren bir kurum olarak görülmemelidir. Çocukların korunması, aile değerlerinin gözetilmesi, yayın ilkelerinin tutarlı biçimde uygulanması ve dijital yayın ortamlarının denetlenmesi konusunda etkin bir sorumluluk üstlenmelidir. Özellikle sabah kuşaklarında çıkan ahlaksız ve çarpık ilişkilerle dolu programlar, toplumun ahlaki ve kültürel yapısına zarar vermektedir. Bu tür programlar, aile kurumunu zedeleyen, mahremiyeti sıradanlaştıran, sadakatsizliği ve ahlaki yozlaşmayı adeta normalleştiren bir anlayışı ekranlara taşımaktadır."

Karaman, RTÜK'ün denetimleri etkinleştirmesi, yayın ilkelerine aykırı içeriklere karşı gerekli yaptırımları uygulamasını ve aile yapısını, milli ve manevi değerleri güçlendiren nitelikli yayınları teşvik etmesini istedi.

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Kültür ve Turizm Bakanlığının faaliyetlerinin önemine dikkati çekerek, bu faaliyetler dolayısıyla Bakanlığa teşekkür etti.

Müzeye, kütüphaneye, sanata ve kültürel mirasa ayrılan her kaynağın ülkenin beşeri kalkınmasına yapılan bir yatırım olduğunu belirten Ersoy, şöyle konuştu:

"2025'te 64 milyon ziyaretçiyi ağırladık. Bu sayının 52 milyon 800 binini yabancı, 11 milyon 200 binini de vatandaşlarımız oluşturdu. Yıl sonunda turizm gelirimiz 65,2 milyar dolara, ziyaretçi başına ortalama harcama 1008 dolara, gecelik gelir 100 dolara ulaştı. 2026 yılının ilk 6 ayında ise turizm geliri 25,8 milyar dolar, kişi başına ortalama 1020 dolar ve gecelik gelir 109 dolar olarak gerçekleşti. Bu rakamlar turizmin ekonomimizdeki yerini gösteriyor. Bizim için önemli olan elde edilen gelirin yerel yöneticiye, esnafa ve turizm çalışanına daha geniş biçimde yansımasıdır. Bunun için turizmi 4 mevsime yayacak imkanları değerlendirmeliyiz."

Kayseri'nin 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti olarak belirlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Ersoy, "Bakanlığımızın bu tercihi, şehrimizin köklü tarihini ve kültürel zenginliğinin uluslararası alanda tanıtılması bakımından son derece kıymetlidir." dedi.

"Bakanlığımız ülkemize ait eserlerin Türkiye'ye getirilmesi için çaba göstermektedir"

Ak Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, kültür ve turizmin kendileri için yalnızca ekonomik bir faaliyet alanı olmadığını, tarihe, milli kimliğe ve medeniyet birikimine sahip çıkmanın en önemli yollarından biri olduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde tarihi eserlerin korunmasından müzeciliğe, arkeolojik kazılardan kültür varlıklarının yurt dışından geri getirilmesine kadar birçok alanda önemli işler yapıldığını belirten Kılıç, "Bakanlığımız ülkemize ait eserlerin ait oldukları yere, Türkiye'ye geri getirilmesi için yoğun çaba göstermektedir. Konunun hukuki, diplomatik ve siyasi yönlerini dikkatle takip etmektedir. Bu noktada 2002'den 2026 yılına kadar yurt dışına kaçırılmış 13 bin 574 kültür varlığımızı ülkemize geri getirmiş bulunuyoruz." dedi.

Turizmin Türkiye'nin ekonomik gücüne, istihdamına, döviz gelirlerine ve uluslararası tanıtımına katkı sağlayan stratejik sektörlerinden biri olduğuna dikkati çeken Kılıç, şöyle konuştu:

"Üzerinde durmamız gereken konu yalnızca kaç ziyaretçi ağırladığımız değildir, Türkiye'nin turizmden elde ettiği değeri artırmak, ziyaretçilerin ülkemizde daha uzun süre kalmasını sağlamak, kişi başına harcamayı yükseltmek ve turizm gelirini ülkemizin farklı bölgelerine yaymaktır. Bunun için turizmi birkaç şehre, birkaç aya ve birkaç ürün grubuna bağlı bırakmadık. Deniz turizminin yanında kültür, gastronomi, sağlık, inanç, doğa, kış ve kongre turizmini de geliştirdik çünkü Türkiye'nin potansiyeli yalnızca yaz aylarıyla sınırlanmayacak kadar büyüktür."

Komisyonda milletvekilleri görüş ve eleştirilerini dile getiriyor.

Kaynak: AA