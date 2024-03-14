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Küfürlü paylaşım, Zafer Partili büyükşehir adayını çılgına çevirdi

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Zafer Partisi Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mahmut Tatar, sosyal medyada iki anonim hesapla tartıştı. Tatar, kendisine yanıt verenlere ise açık adresini ve cep telefonu numarasını tweet atarak karşılık verdi.

Zafer Partisi'nden 31 Mart'taki yerel seçimlerde Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Mahmut Tatar, sosyal medya hesabından 2 kişiyle tartıştı.

ÖNCE ATATÜRK'E, SONRA DA ZAFER PARTİLİ TATAR'A KÜFRETTİ

Atatürk'e küfreden bir kullanıcı, "Kendi milletini satan karısını da satar. Böyle adamdan kimseye fayda gelmez. Bu Mahmut karısını da satıyor" diyerek Tatar'a küfretti. Tatar ise "Hangi genelevde doğdun onu söyle" şeklinde karşılık verdi.

Küfürlü paylaşım, Zafer Partili büyükşehir adayını çılgına çevirdi

KÜFÜRLERE SERT SÖZLERLE YANIT VERDİ

Bir başka anonim hesap ise, benzer sözlerle Tatar'ı tahrik etmeye devam etti. Bunun üzerine Tatar, "Diyarbakır belediye başkanı seçildiğimde ananı avradını Diyarbakır genelevine kadrolu olarak işe alıp Türk milletinin hizmetine sunacağım. Sana sözüm olsun. Seçilmediğim takdirde dağdaki genelevde stajyer olarak işlerine devam etmek zorunda kalacaklar." ifadeleriyle küfürlere karşılık verdi.

Küfürlü paylaşım, Zafer Partili büyükşehir adayını çılgına çevirdi

ADRESİNİ VE TELEFON NUMARASINI PAYLAŞTI

Zafer Partili Tatar ayrıca, sosyal medyadan kendisine küfredenlere açık adresini ve cep telefonu numarasını paylaşarak, "Yazarak olmaz bu işler oğlum. Güvendiğin ağa babalarını da al gel." dedi.

Küfürlü paylaşım, Zafer Partili büyükşehir adayını çılgına çevirdi

Kaynak: Haberler.com / Politika

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