KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Giresun Kalesini Ziyaret Etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Giresun ziyaretleri kapsamında Giresun Kalesini ziyaret etti. Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu'nun daveti üzerine gerçekleşen ziyarette Cumhurbaşkanı Tatar, Giresun Üniversitesi akademisyenlerinden tarihi bilgiler aldı ve Milli Mücadele Kahramanı Milis Yarbay Topal Osman Ağa'nın anıt mezarını ziyaret etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Giresun ziyaretleri kapsamında Giresun Kalesini ziyaret etti.

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu'nun daveti üzerine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bir dizi ziyaret gerçekleştirmek üzere Giresun'a geldi.

Cumhurbaşkanı Tatar, ziyaretleri kapsamında ilk olarak Giresun Kalesi'ne geldi. Kaleyi gezen Cumhurbaşkanı Tatar'a Giresun Üniversitesi akademisyenlerinden Doç. Dr. Gazanfer İltar tarafından Giresun'un tarihi hakkında bilgi verildi. Ardından Milli Mücadele Kahramanı Milis Yarbay Topal Osman Ağa'nın anıt mezarını ziyaret ederek dua eden Cumhurbaşkanı Tatar'a Topal Osman Ağanın torunlarından akademisyen Cem Feridunoğlu tarafından Osman Ağa hakkında bilgi verildi. Giresun Kalesi ziyareti hatıra fotoğrafı çekimi ile son buldu.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Milliyetçi Hareket Partisi Giresun Milletvekili Ertuğrul Gazi Konal, AK Parti Giresun İl Başkanı Mete Bahadır Yılmaz, Milliyetçi Hareket Partisi Giresun İl Başkanı Mahmut Karakuş ve protokol üyeleri eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, daha sonra 'Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türk Dünyası İçerisindeki Stratejik Önemi' konulu konferansa katılmak üzere Giresun Üniversitesine geçti. - GİRESUN