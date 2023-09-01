Kılıçdaroğlu yerel seçimler için iddialı konuştu! Hedefinde AK Parti'nin kalesi Konya var

Türkiye, 2024 Mart ayında yapılacak yerel seçimlerin havasına yavaş yavaş giriyor. Yaşadığı seçim mağlubiyetine rağmen istifa çağrılarına kulak tıkayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yerel seçimler için iddialı konuştu. CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın "Bursa, Balıkesir ve hatta Konya'yı bile alacağız. Göreceksiniz" sözleri sorulan Kılıçdaroğlu, "Evet, Konya da alınmayacak yer değil. İyi bir aday bulursak, başarabiliriz" yanıtını verdi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın yerel seçimlerle ilgili yaptığı "Bursa, Balıkesir ve hatta Konya'yı bile alacağız. Göreceksiniz" açıklaması sorulan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Evet, Konya da alınmayacak yer değil. İyi bir aday bulursak, başarabiliriz" diye konuştu.

MUHALEFETTEN YEREL SEÇİM İÇİN İDDİALI ÇIKIŞLAR

Türkiye yavaş yavaş yerel seçimlerin havasına girerken CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak'tan dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Yerel seçimlerle ilgili iddialı bir çıkış yapan Öztrak "Yerel seçimlerde tarihi başarıya imza atacağımıza inanıyoruz. Bu sefer Bursa, Balıkesir ve hatta Konya'yı bile alacağız. Göreceksiniz" dedi.

GAZETECİLERLE BİR ARAYA GELDİ

Cumhurbaşkanlığı seçimini kaybettikten sonra İBB Başkanı İmamoğlu öncülüğünde başlayan "Değişim" tartışmalarıyla eleştiri oklarının hedefi olan ve istifa çağrıları yapılan Kılıçdaroğlu, dün akşam Ankara'da bir akşam yemeğinde gazetecilerle bir araya geldi. Bu buluşmada Öztrak'ın çıkışı, Kemal Kılıçdaroğlu'na soruldu.

"KONYA ALINMAYACAK YER DEĞİL"

Parlamento ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yaşanan yenilginin muhalefet cephesinde ve seçmende yarattığı mutsuzluk ve umutsuzluk için "Kaybın travması çok derin oldu. Kabul etmek lazım" diyen Kılıçdaroğlu, açıklamasının devamında iddialı bir çıkışa imza atarak "Evet, Konya da alınmayacak yer değil. İyi bir aday bulursak, başarabiliriz" şeklinde konuştu.