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Kılıçdaroğlu'nun Ümit Özdağ ile görüşmesi başladı

Politika Haberleri

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ATA İttifakı'nın ana bileşeni olan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile görüşmesi başladı. Özdağ, Kılıçdaroğlu'nu Ankara'daki Zafer Partisi Genel Merkez binası önünde karşıladı. İkili tokalaşırken kameralara poz verdikten sonra içeriye girdi. Görüşmede ilk turda yüzde 5 oya ulaşan Sinan Oğan'ın 2. turdaki tavrının konuşulması bekleniyor.

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı ziyaret etti.

Ümit Özdağ, Kılıçdaroğlu'nu Zafer Partisi Genel Merkez binası önünde karşıladı. İkili, tokalaşırken basın mensuplarına poz verdikten sonra içeriye girerek görüşmeye başladı.

Kılıçdaroğlu'nun Ümit Özdağ ile görüşmesi başladı

Kılıçdaroğlu ve Özdağ arasında ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın ikinci tur seçimlerindeki tavrının konuşulması bekleniyor.

Öte yandan birkaç gün önce Gazeteci Kürşad Oğuz, "Sinan Oğan'la konuştum. Sesi kısılmış, hafif hasta. 'Kararımızı 19 Mayıs'ta açıklayacağız' dedi. Manidar tarih. İttifak içi fikir teatisi hala sürüyormuş." diye paylaşımda bulunmuştu.

Kılıçdaroğlu'nun Ümit Özdağ ile görüşmesi başladı

14 Mayıs'ta gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 49.50 oyuna karşılık, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44.89 oy aldı. ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan ise yüzde 5.17 oy oranına ulaştı.

Haberler.com / Emre İliksiz - Politika

Kemal Kılıçdaroğlu Ümit Özdağ Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

happy:

Seçimden önce adı anılmasın zafer partisinin şimdi umut oldu millet ittfakına ne hikmetse.Rol yaparak mı milliyetçi insanları etkileyeceksiniz.Topunuz gelin bakalım ne olacak.

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Onur Sungurhan:

Vah vah kimler kimlerle

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