Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu paylaşımı: İşte benim evladım

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Trabzon'da birlikte Millet Buluşması mitingine katıldı. Mitingde konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ile kendisinin yer aldığı bir fotoğrafı Twitter hesabından paylaştı.

"İŞTE BENİM EVLADIM"

Fotoğrafta İmamoğlu'nun vatandaşların arasında Kılıçdaroğlu'nu dinlediği görüldü. Kemal Kılıçdaroğlu fotoğrafa, "İşte benim evladım." notunu düştü.

"İSTANBUL TARİHİNDE İLK KEZ TRABZONLU BELEDİYE BAŞKANI VAR"

Öte yandan Trabzon'daki mitingde İmamoğlu şu ifadeleri kullandı: "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na teşekkür ediyorum. Niye biliyor musunuz? Beni İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı olmam konusunda sağlıklı düşünerek, sağlıklı tartışarak İstanbul'a aday yaptığı için teşekkür ediyorum kendisine. İstanbul tarihinde ilk kez bir Trabzonlu belediye başkanı var. Ben Fatih Sultan Mehmet'in fethettiği Trabzon'da doğdum, Fatih Sultan Mehmet'in fethettiği İstanbul'da büyükşehir belediye başkanı oldum.

"BURAYA TÜRKİYE'NİN 13. CUMHURBAŞKANI İLE GELDİM"

Bugün buradayım ama yalnız gelmedim. Bugün aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile geldim. Bugün buradayız. Tevazu sahibi bir iktidarın inşası için buradayız. Çok değerli Genel Başkanı işte bu tevazuyu hayat boyu taşıyan memleketi için canını ortaya koyan ve her zaman doğrudan yana olarak Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanımız olacak."

"İMAMOĞLU BÜYÜK LOKMADIR, SİZE YEDİRMEYİZ"

Kemal Kılıçdaroğlu ise şunları söyledi: "10 Trabzonlu var, 4'ü bakan, diğeri bakan yardımcısı, büyükşehir başkanı, bakanlar... 10 Trabzonlu, bir hafif raylı sistemi yapamıyor, ama bir Trabzonlu hiçbir dünyada olmayan 10 büyük metro inşaatını birden yapıyor. Öyle değil mi başkan? Ben demiyorum, gerçeği öyle. Çalışıyor, yapıyor, üstelik bütün engellemelere rağmen yapıyor. Sanıyorlar ki Ekrem İmamoğlu'nu yeriz, dedim sakın öyle bir şeye tevessül etmeyin, Ekrem İmamoğlu büyük lokmadır, size yedirmeyiz."