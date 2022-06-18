Kılıçdaroğlu: Gazeteciler hapiste, uyuşturucu baronları dışarıda! O baronlarının burnundan getirmezsem siyaseti bırakacağım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de Kültürpark Celal Atik Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen Üye Katılım Töreni'ne katıldı. Burada bir konuşma yapan Kılıçdaroğlu, gündeme ilişkin açıklamalar yaparak vaatlerde bulundu.

"BİRLİKTE OLURSAK GÜÇLÜ OLACAĞIZ"

Kılıçdaroğlu, konuşmasında, "Bürokratlara bir çağrı yaptım, 'Yanlışın altına imza atmayın' diye, 'Kul hakkı yiyenlerden taraf olmayın, adaleti savunun, yasalara uygun davrandığınız sürece sizin yanınızda olacağız, endişelenmeyin' dedim. Bu kapsamda aramızda bulunan 17 imam kardeşime yürekten teşekkür ediyorum. Onlardan sadece bir şey istiyorum; kul hakkı yiyenlerden uzak olsunlar. Biz adaleti, beraberliği, kadın-erkek eşitliğini savunuyoruz. Birlikte olursak güçlü olacağız. Hep birlikte Türkiye'yi aydınlığa çıkaracağız. Karamsarlığa kapılmaya hakkımız yok. Mademki en zor koşullarda bu ülkeye bağımsızlığı getirdik o zaman şimdi beraber mücadele edeceğiz. Bu ülkeye huzuru barışı kardeşliği getirinceye kadar beraber olacağız" açıklamalarında bulundu.

"CHP'Lİ OLMAK SIRADAN BİR OLAY DEĞİLDİR"

CHP'ye katılmanın yeni sorumluluklar üstlenmek anlamına geldiğini dile getiren Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü: "Artık CHP üyesi sıradan bir kişi değildir. Partisini, halkı bilecek. Her sorunun nasıl çözüleceğini büyük bir sabır, dikkat ve bilgiyle karşısına aktaracak. CHP'li olmak sıradan bir olay değildir. CHP'li olmak Mustafa Kemal ve arkadaşlarının verdiği Kurtuluş Savaşı'nın, bağımsızlığın arkasında durmak demektir. CHP'li olmak demek hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir Türkiye'yi inşa etmek demektir. CHP'li olmak demek İstanbul Sözleşmesi'ni bir hafta içinde yeniden yürürlüğe koymak demek, işsizlikle mücadele etmek, herkesin inancına, yaşam tarzına saygılı olmak, bilmediğimiz bir köyde bir insan bir dram yaşıyorsa o yaşanan dramı içselleştirmek, 85 milyon insanın güler yüzlü olmasını savunmak demektir."

"KAİNAT ADALET ÜZERİNE İNŞA EDİLMİŞTİR"

Kainatın adalet üzerine inşa edildiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Hayatın herhangi bir evresinde ister bakkalda ister fabrikada ister tarlada çalışın bu ülkenin insanları huzuru hak ediyor. Yoksulluğu hak etmiyor. Hakça bölüşmeyi, beraber ve birlikte olmayı hak ediyor. Biri yer biri bakarsa kıyametin ondan kopacağını atalarımız bize söyledi. CHP'li olmak demek gelir dağılımında eşitlik demektir. CHP'li olmak demek adaletten yana tavır takınmak demektir. Kainat adalet üzerine inşa edilmiştir. Adaletsizliğe karşı duracağız. Sınava girip derece alan, sözlü sınavda elenen bütün o gençlerin hakkını hukukunu sonuna kadar savunacağız. Biz siyaseti halk için yapıyoruz, bir avuç yandaş için değil. Bütün haksızlıklara karşı mücadele edeceğiz. Üniversiteyi bitirmiş, doktora yapmış hala iş arıyor. Birileri 5-6 yerden maaş alırken birleri iş bulamıyorsa oturup düşünmeniz lazım" dedi.

"BURUNLARINDAN GETİRMEZSEM SİYASETİ BIRAKIRIM"

Partiye yeni katılan vatandaşlara seslenen Kılıçdaroğlu, "Yeni katılan arkadaşlar artık bilmeliler ki CHP'li olmak sıradan bir olay değildir, sorumluluk üstlenmek demektir. CHP'li olmak kolay bir iş değildir, zor bir iştir. CHP'li olmak demek Yozgat'ın kokulu mercimeği varken, dışarıdan ithal etmemek demektir. Kendi çiftçisini desteklemek, üretmesi için her türlü çabayı göstermek demektir. Beşli çetelere devleti teslim etmemek demektir. Ülkemizde milyonlarca kişi işsizken, anneler babalar dertlenirken, eğer siz milyonlarca göçmene kapılarınızı açıyorsanız, Türkiye'nin sınırlarını yolgeçen hanına döndürüyorsanız buna karşı durmak hepimizin görevidir. Sınır namustur, nasıl oluyor da yolgeçen hanına dönüyor? Nasıl oluyor da uyuşturucu baronları istedikleri gibi bu ülkede at koşturuyor? Gazeteciler, yazarlar, 90 yaşında olanlar hapiste, uyuşturucu baronları dışarıda. O uyuşturucu baronlarının burnundan getirmezsem siyaseti bırakacağım. Bu mücadele hak mücadelesidir. Bugün geldiğimiz noktada, 'CHP'ye katılın' dedim. Birileri hakkı, hukuku ihlal ediyor, birileri haramla besleniyor. Helal lokma yemek istiyorsanız bize katılın" ifadelerini kullandı.

"SELLER GİBİ AKACAĞIM"

Türkiye'nin ikinci yüzyıla adım attığını söyleyen Kılıçdaroğlu, "İkinci yüzyılda demokrasimizi, Cumhuriyet'imizi taçlandıracağız. Herkesin özgürce gezdiği, karnının doyduğu, kadın ve erkeğin eşit olduğu, kadına şiddetin asla affedilmediği bir Türkiye. Birlikte mücadele edeceğiz. Var mısınız? Mücadelemiz kutlu olsun. Bu mücadele Türkiye'nin itibarının sağlanması mücadelesidir. Bu mücadele devleti yönetenlerin ülke ülke dolaşıp para dilenmemesi demektir. Daha yolun başındayız. Adalet yürüyüşü daha bitmedi. Seller gibi akacağım, seller gibi" dedi.