Kılıçdaroğlu: Bu ülke değişim istiyor

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, gençlerin oylarıyla Türkiye'nin kaderini değiştireceklerini belirterek, "Helal oyları kullanacaksınız Türkiye'de bir değişime imza atacaksınız. Bu ülke değişim istiyor; yeni bir yönetim, ahlaklı, düzgün bir yönetim. İnsanları ayrıştırmayan bir yönetim. Bunu beraber, birlikte yapacağız. Bu ülkeye huzur ve bereketi mutlaka ama mutlaka getireceğiz" dedi.

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Erzincan Cumhuriyet Meydanı'nda konuştu. Milletvekili adayları Mustafa Sarıgül ve Ufuk Aktaş ile kürsüye çıkan Kılıçdaroğlu, "15 Mayıs'tan sonra bütün Türkiye, iyi ve güzel olacak. Emin olun. Bütün Türkiye'de huzur olacak. Bütün Türkiye'de bereket olacak. Siyaset asla sert dil kullanmayacak. Sözüm söz, ayrımcılık yapmayacağım. 85 milyonun cumhurbaşkanı olacağım. Oy verdi, vermedi diye insanları bölmeyeceğim. Kimliklerinden ötürü, inançlarından ötürü, yaşam tarzlarından ötürü kimseyi ayrıştırmayacağım. İnsan insandır, başımın üstünde yeri vardır" diye konuştu.

"Siz kim milliyetçilik kim? Bizim milliyetçiliğimiz Atatürk milliyetçiliğidir. Bizim iki kırmızı çizgimiz var, vatanımız ve bayrağımız. Biz onlar gibi Kuzey Irak'ta askerin kafasına çuval geçirildiğinde bunlar neredeydi, tek cümle bile kullanmadılar ama Bay Kemal olsaydı ne olacağını herkes bilirdi. 34 askerimiz şehit edildi. Şehit edilen bizim askerimizi vuran Rusya. Koşa koşa Putin'in sarayına gitti. Şehit olan, öldürülen Rus askerleri değil ki bizim askerimiz. Senin orada ne işin var? Gitti oraya, Putin kapıda bekletti. Koridorda oturttu. Sonra içeri aldı, oturttu koltuğa ve Türkiye'ye gönderdi. Allah nasip ederse, cumhurbaşkanı olduğumda 85 milyonun, hiç kimsenin yüzünü yere eğdirmeyeceğim. Ankara'nın göbeğinde ülkücü hareketin en dürüst ve en düzgün akademisyenini katlettiler. Günlerce sesi çıkmadı. Ama Bay Kemal adaletten yanayım, hukuktan yanayım diyor. Dosyasını seçimden sonraya bıraktılar. Sinan Ateş'in katillerini bulup yargıya teslim edeceğim. Bizim milliyetçilik anlayışımız, vatanseverlik anlayışımız budur. Tank palet fabrikasını Katar ordusuna sattılar. Palet fabrikasını Katar ordusundan alıp ordumuza teslim edeceğim. O kadar güzel şeyler yapacağız ki, insanımız mutlu olacak, huzurlu olacak her birlikte bunu yapacağız.