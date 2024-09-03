Kasım Gülpınar, AK Parti'ye geçecek mi? Sözcü Çelik: Bizimle ilgili bir husus olursa değerlendiririz

Yeniden Refah Partisi'nden istifa eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar'ın Ak Parti'ye geçeceği iddiasına ilişkin konuşan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Kasım Bey bizim birlikte siyaset yaptığımız, saygıdeğer anılarımızın olduğu nezih bir arkadaşımız. Bugün takdirini bu şekilde konuşmuş. Bir partiye geçmeyi değerlendireceğim demiş. Kararını verdiğinde bizimle ilgili bir husus olursa bunun değerlendirmesini yaparız." ifadelerini kullandı.

YENİDEN REFAH'LI KASIM GÜLPINAR PARTİDEN İSTİFA ETTİ

31 Mart yerel seçimlerinde yüzde 79 oy alarak Yeniden Refah Partisi'nden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Kasım Gülpınar, önceki gün yayınladığı video mesajla partisinden istifa etti. Gülpınar yoluna bağımsız olarak devam edeceğini belirtirken, AK Parti'ye geçeceği iddiası gündeme geldi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: BİZİMLE İLGİLİ BİR HUSUS OLURSA DEĞERLENDİRİRİZ

Konuya ilişkin AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklama yaptı. MKYK toplantısının ardından kameralar karşısına geçen Çelik, şunları söyledi: "AK Parti'ye kaybettirmek CHP'ye kazandırmak gibi parti programları varmış şeklinde davranıyorlar. Kasım Bey bizim birlikte siyaset yaptığımız, saygıdeğer anılarımızın olduğu nezih bir arkadaşımız. Bugün takdirini bu şekilde konuşmuş. Bir partiye geçmeyi değerlendireceğim demiş. Kararını verdiğinde bizimle ilgili bir husus olursa bunun değerlendirmesini yaparız."

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik

GÜLPINAR: YOLUMA BAĞIMSIZ OLARAK DEVAM EDECEĞİM

Öte yandan Gülpınar, istifa açıklamasında şunları söylemişti: "Siz kıymetli hemşerilerimizin kutsal emanetini taşıyıp; her zaman olduğu gibi yine sizlerin talebini aldık, alacağız ve her kararımızda uygulayacağız. Bu olgularla birlikte, gündemimizi meşgul eden durumlara son vermek, Şanlıurfa'ya daha iyi hizmetlere odaklanabilmek için; halkımızın ortak görüşü ile Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevime herhangi bir siyasi partiden 'Bağımsız' olarak devam etme kararını aldık. Şanlıurfa gündemini uzunca bir süredir meşgul eden siyasi kavgaları nihayete erdirmek, siyasi ayrılıklar ve kutuplaşmalar yerine hizmetlerin, yatırımların ve Şanlıurfa'nın geleceğinin konuşulmasına imkân sağlamak adına bağımsız ve birleştirici bir siyaset tarzının fayda sağlayacağı kanaatindeyim."

ERBAKAN: KENDİSİ İÇİN 'SİRK CAMBAZI' DİYEN YAPIYA GİDERSE DİYECEK BİR ŞEY YOK

Erbakan ise Gülpınar'ın AK Parti'ye geçeceği söylentilerine ilişkin şöyle konuşmuştu: "Bilemiyorum. Kendisi için 'sirk cambazı' ve 'Zübük' ifadelerini kullanan bir yapıya tekrar giderse artık diyecek bir şey yok. Sayın Cumhurbaşkanı kendisi için bizim partiye geçtiğince 'sirk cambazı' ve 'Zübük siyasetçiler' ifadelerini kullanmıştı."