Karatay Çevre ve Sıfır Atık Çocuk Meclisi Genel Kurulunu yaptı

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Meclisi tarafından alınan kararla kurulan "Karatay Çevre ve Sıfır Atık Çocuk Meclisi", genel kurulunu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın bir gün öncesinde gerçekleştirdi.

Karatay Belediye Meclisi'nin aldığı karar sonrasında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle kurulan "Karatay Çevre ve Sıfır Atık Çocuk Meclisi"nin genel kurulu gerçekleştirildi. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, genel kurulda çocukları yalnız bırakmadı. Başkan Hasan Kılca, sözlerine tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik ederek başladı.

"Belediye yönetimimizde artık çocuklarımız da yetkili"

Hasan Kılca, "Karatay Çevre ve Sıfır Atık Çocuk Meclisi'nin genel kurulu ve ilk toplantısının 23 Nisan'a denk geliyor olması da ayrıca mutluluk verici bir durum. Kent Konseyi bünyesinde Kadın ve Gençlik Meclislerimiz bulunuyordu. Aldığımız kararla Çocuk Meclisimiz de kurulmuş oluyor ve böylece sacın ayakları tamamlanmış oluyor. Belediye yönetimimizde nasıl meclis üyelerimiz yetkiliyse artık sizlere de bu yetkiyi veriyoruz. İçinde bulunduğumuz belediye meclis salonu bundan sonra sizlerin emrinizde. Burada ilçemizin sağlığı, çevresi, eğitimi ve bilim ile teknolojisiyle ilgili ne gerekiyorsa sizler önerilerde bulunacak ve kararlar alacaksınız. Bizler de sizlerin verdiği bu kararları uygulayacağız. Gençlik meclisindeki abileriniz gibi alacağınız kararlarla hem kendinizi yetiştirmiş olacaksınız hem de varsa eksiklikler sizlerin gözünüzle tespit edilip giderilmiş olacak" dedi.

"Bu meclisin kurulması çocuklarımıza verilmiş bir değerdir"

Karatay Belediyesinin Karatay Kent Konseyi ve bünyesinde bulunan Kadın ile Gençlik Meclislerini aktif bir şekilde kullandığını belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç, kurulan Karatay Çocuk Meclisi'nin hayırlı olmasını diledi. Sami Sağdıç, "Çocuk Meclisi de kurularak ilçemizdeki çocuk ve öğrencilerimiz onurlandırılmış oldu. Bu çocuklarımıza verilmiş kıymetli bir değerdir. Bu vesileyle Karatay Belediye Başkanımız Sayın Hasan Kılca ve kent konseyimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Artık Karatay'ın yönetiminde 7'den 70'e kadar herkes yer alıyor"

Karatay Kent Konseyi Başkanı Abdurrahim Arslan da, Karatay Çocuk Meclisi'nin kurulmasıyla birlikte artık ilçenin yönetiminde önemli bir aşamaya geçildiğini söyleyerek, "Karatay ilçemizde özellikle gençlik ve kadınlarımızın ilçe yönetimine aktif katılımını sağlamıştık. Bugün de Karatay Çocuk Meclisimizi de kurarak bu eksikliği tamamlamış oluyoruz. Böylece Karatay, 7'den 70'e bütün vatandaşlarımız aktif olarak yerel yönetimlerin mekanizmalarında yer almış oluyorlar" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından "Karatay Çevre ve Sıfır Atık Çocuk Meclisi" başkan ve yönetim kurulu üyelerinin seçimine geçildi. Yapılan oylama sonucunda Emine Nur Gümüş Karatay Çevre ve Sıfır Atık Çocuk Meclisi Başkanlığına; Miraç Erçiçek, Recep Anıl Köseoğlu, Sadık Erçetin, Kudsi Taşcı, Sevgi Rana Öztoprak ile Işıl Nisa Türkmen ise yönetim kuruluna seçildi.

Oy çokluğuyla Karatay Çevre ve Sıfır Atık Çocuk Meclisi Başkanlığı'na seçilen Emine Nur Gümüş yaptığı konuşmada, "Karatay Çevre ve Sıfır Atık Çocuk Meclisi"nin kurulmuş olmasının çocuklar olarak kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi. Emine Nur Gümüş, "Karatay Belediye Başkanımız, bugüne kadar hep bizleri düşünerek pek çok güzel parklar ve okullar yaptı. Ama Çocuk Meclisi'nin kurulmasıyla birlikte, ilçemizde artık bizim de söz hakkımız olacak. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın bir gün öncesinde bir araya gelmemiz çok anlamlı. Meclisimiz; taleplerimizi ve hayallerimizi özgürce konuşabileceğimiz, tartışabileceğimiz, dahası bu taleplerimizin gerçekleşmesinde önemli bir imkan sunacak" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay Çevre ve Sıfır Atık Çocuk Meclisi Genel Kurulu'nun ardından Çocuk Meclisi Başkan ve üyelerini makamında ağırladı. Çocuklarla bir süre görüşen ve bazı konularda istişarelerde bulunan Başkan Hasan Kılca, ziyaretin sonunda çocuklara Konyaspor forması hediye etti. - KONYA

İhlas Haber Ajansı / Politika