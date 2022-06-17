Karatay Belediyesi Çocuk Meclisi'nden Ankara gezisi

Konya Karatay İlçe Belediyesi Çevre ve Sıfır Atık Çocuk Meclisi Yönetim Kurulu Üyeleri ve ilçenin farklı okullarında eğitim gören öğrenciler, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ile birlikte Ankara'yı gezdi.

Karatay'da yaşayan çocukların problemlerini, taleplerini ve önerilerini ifade etmelerini, kendileriyle ilgili problemlerin çözümünde aktif rol almalarını ve bunun yanı sıra sıfır atık konusunda farkındalık oluşturulmasını sağlamak amacıyla Karatay Belediyesi tarafından kurulan Karatay Çevre ve Sıfır Atık Çocuk Meclisi'nin yönetim kurulu üyeleri ve ilçenin farklı okullarında eğitim öğren öğrenciler, Ankara'yı gezdi. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Belediye Başkan Yardımcısı Osman Ciğer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç, Karatay Kent Konseyi Başkanı Abdurrahim Arslan, Kadın Meclisi Başkanı Fazilet Koçyiğit ve Gençlik Meclisi Başkanı Ahmet Babuççu'nun yanı sıra Kent Konseyi yönetim kurulu üyelerinin de katıldığı Ankara programı, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) ziyaretiyle başladı. Gençlik Meclisi yönetim kurulu üyeleri rehberliğinde hareket eden öğrenciler, TBMM programı çerçevesinde önce AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta ile AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı ile TBMM'de buluştu.

"Konya'mız, Karatay'ımız ve ülkemiz için güzel çalışmalara imza atacaksınız"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, TBMM'de Karataylı çocukları ağırladığı için mutlu olduğunu belirterek, "Sizleri bizlerle buluşturan Karatay Belediye Başkanımız Hasan Kılca ve Çocuk Meclisi yönetimine teşekkür ediyorum. Dürüst, ahlaklı ve yardımsever insan olmanın yanı sıra insana, havaya, toprağa kısacası çevreye hassas olmak çok önemli. Sizler de bunlara dikkat eden ve özellikle de sıfır atık konusunda çalışma yapan birlikteliğiniz var. Bu vesileyle hepinizi tebrik ediyorum. İnşallah bugün olduğu gibi gelecekte de her birinizin Konya'mız, Karatay'ımız ve ülkemiz için güzel çalışmalara imza atacağına inanıyorum" dedi.

"Gelecekte asıl hassasiyetiniz tüm ülkeye fayda sağlamaya yönelik olmalı"

AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı da, ziyaretleri için Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'ya ve çocuklara teşekkür ederek, "Bugünlerinizde elbette Karatay Çocuk Meclisi'nde Karatay için Konya için çok çaba gösteriyorsunuz. Ama gelecekte asıl hassasiyetiniz tüm ülkeye ve insanlarımıza fayda sağlamak olmalı. Bu gezinizi de bu manada önemsiyorum. Programı organize eden Hasan Kılca Başkanımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Karatay'ımız sizlerin de çabasıyla geleceğe hazırlanıyor"

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay Çevre ve Sıfır Atık Çocuk Meclisi'ni geçtiğimiz aylarda kurduklarını hatırlatarak, aradan çok kısa bir süre geçmesine rağmen Karatay Çocuk Meclisi'nin önemli çalışmalar yapmaya başladığını aktardı. Başkan Kılca, "Her biriniz geleceğin doktorları, mühendisleri, milletvekilleri ve yöneticileri olacaksınız. Bizler de bayrağı sizlere emanet edeceğiz. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz iş birliğiyle Karatay Çocuk Meclisi'mizi geçtiğimiz aylarda kurmuştuk. Karatay Çocuk Meclisi'miz Karatay'ın tüm okullarındaki çocukları temsil ediyor. İlçemizin ve çocuklarımızın geleceğe hazırlanmasında önemli rolünüz var. Karatay'ımız sizlerin çabasıyla geleceğe hazırlanıyor" şeklinde konuştu.

Karatay'ın minik temsilcileri TBMM'yi gezdi

Çevre ve Sıfır Atık Çocuk Meclisi Yönetim Kurulu Üyeleri ile öğrenciler, daha sonra TBMM ziyareti çerçevesinde Genel Kurul Salonu'nu rehber eşliğinde gezdi. Burada TBMM'nin tarihi ve işleyişi hakkında bilgi alan öğrenciler Genel Kurul ziyaretinin ardından TBMM Şeref Holü ve TBMM Şeref Kapısı önünde bolca hatıra fotoğrafı çekildi. TBMM ziyaretinin ardından çocuklar, Tacettin Dergahı'nda Mehmet Akif Kültür Evi'ni de görme fırsatı buldu. Tacettin Dergahı ziyaretinin ardından Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi karşısında inşa edilen 15 Temmuz Demokrasi Müzesi'ne geçildi. "Türkiye'de ve dünyada darbeler", "Bir mermi tehdidi", "Karanlığa atılmak", "En uzun gece", "İz bırakanlar", "Sala", "Şehitlere saygı" ve "Demokrasi nöbetleri" başlıkları altında yer altına yapılan 8 salondan oluşan müzeyi gezen Karataylı öğrenciler, özel ses ile görsel efektlerle 15 Temmuz'daki karanlık geceyi hatırlama ve tanıma fırsatı buldu. Öğrenciler, Ankara programı çerçevesinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi içerisinde bulunan Millet Kütüphanesi ve Beştepe Millet Camii'ni de gezdi.

Dolu dolu geçen Ankara gezisini çok beğendiklerini söyleyen Karatay Belediyesi Çevre ve Sıfır Atık Çocuk Meclisi Yönetim Kurulu Üyeleri ve öğrenciler, programı organize eden Karatay Kent Konseyi ile Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'ya teşekkür etti. - KONYA

İhlas Haber Ajansı / Politika