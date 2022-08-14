Karamollaoğlu: Seçim kanununda değişiklik ile 6'lı masanın eskisi gibi büyük önemi kalmadı

SAADET Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 6'lı masanın eskiden olduğu gibi büyük öneminin kalmadığını belirterek, "Seçim kanununda değişiklik yapılınca, yani beraber olmanın getirdiği ekstradan bir avantaj vardı, o kalktı. Ama onun kalkması aslında bizi de etkiler. Fakat Bahçeli'yi daha çok etkiledi. Yani onun oyları yüzde 6'ya düşünce milletvekili çıkaramama ihtimali çıktı ortaya şimdi" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, iki günlük programı için Bursa'ya geldi. İlk olarak Kestel Yeşilvadi Mesire Alanında 'Geleneksel Milli Görüş Buluşması'na katılan Karamollaoğlu, daha sonra Nilüfer ilçesindeki Bursa Lozan Mübadilleri Kültür ve Dayanışma Derneği'ne geçti. Burada Mübadele Evi'ni gezen Karamollaoğlu'na dernek başkanı Ali Korkut ve dernek üyeleri, müze ile bilgi verdi. Daha sonra Mübadele Evi'nin yanındaki Mübadele Kahvesi'ne giden Temel Karamollaoğlu, vatandaşlarla bir araya geldi. Karamollaoğlu, ardından Bursa Sivaslılar Kültür ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti. Burada hemşerileriyle bir araya gelen Karamollaoğlu, dernek üyeleriyle sohbet etti. Ankara'da dün büyük bir toplantı yaptıklarını belirten Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, "Toplantıda 2 bine yakın bir katılım oldu. Bizim için bu seçim startı vermek gibi bir iş oldu. Her yerde bir çalışmamız var. Bütün illerde inşallah biraz daha hızlanacak. Biraz daha gayret gösterilecek" dedi.

6'lı masanın üyelerinden birisinin de Saadet Partisi olduğunu hatırlatan Karamollaoğlu, "Hasbelkader son toplantı bizim ev sahipliğimizde önümüzdeki pazar günü yapılacak. Yani uyum içinde bugüne kadar bir çalışma yapıldı. Bazı prensip kararları alındı. Bundan sonra da bu çalışmaların nasıl olacağına dair birkaç adımın daha atılmasına ihtiyaç var kanaatindeyim. Çünkü geçmişte de söylemiştim. Daha önceden, yani koalisyonlar seçimden sonra yapılır. Ama bu sefer Cumhurbaşkanlığı seçimi esas olduğu için Cumhurbaşkanlığından bir kişi desteklenecekse onunla kim aday olacaksa bir mutabakat sağlanması gerekir ki, herkes o mutabakata göre politikalarını belirlesin. Onu da önümüzdeki birkaç ay zarfında görürüz diye ümit ediyorum" dedi.