Karakaya: 'Türkiye'nin hedefi Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Sınırlar'dır'

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) tarafından düzenlenen ve 81 ili kapsayan 'Terörsüz Türkiye İçin Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları' Ankara programı gerçekleştirildi.

MHP'nin 'Asırlık Birlik, Sonsuz Kardeşlik' temasıyla 81 ili kapsayan 'Terörsüz Türkiye İçin Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları' devam ediyor. MHP'nin Milli sorumluluk ve yapıcı siyaset anlayışının gereği olarak işaret ettiği buluşmaların biri Ankara'da gerçekleştirildi. Başkent Ankara öncülüğünde yapılan toplantı aynı zamanda Aksaray, Bartın, Çankırı, Çorum, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale ve Kırşehir gibi İç Anadolu illerini de kapsadı.

Programda bir konuşma gerçekleştiren MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, 81 ilimizi kapsayacak şekilde düzenlenen 'Terörsüz Türkiye' toplantılarının Erzurum, İstanbul, Tokat, Van ve Eskişehir illerinde yapıldığını, bugün de Denizli ve Ankara'da icra edildiğini sözlerine ekledi.

Karakaya, TBMM'de yürütülen 'Terörsüz Türkiye' komisyonunun, ağırlıklı çalışmalarına devam ettiğini dile getirdi.

27 Şubat 2025'te bölücü terör örgütü PKK'nın kurucusu, örgütün ön şartsız şekilde feshedildiğini ve silah bırakma kararı aldığını duyurduğunu da hatırlatan Karakaya, 12 Mayıs'ta yapılan kongrede feshin tüm dünyaya resmen ilan edildiğini ve 11 Temmuz'da ise PKK Terör Örgütünün sembolik olarak silahlarını yakarak teslim sürecini başlattığını anımsattı.

"Türkiye'nin hedefi Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Sınırlar'dır"

Karakaya, süreç içerisinde herhangi bir taviz verilmediğini ve pazarlık yapılmadığını dile getirerek, şu ifadelere yer verdi:

"Bazıları bu süreci değersizleştirmek adına geçmiş süreçle özdeşleştirmeye çalışmaktadır. Bu süreçte bir müzakere masası yoktur; açıkça teslim ol, tasfiye ol, silah bırak çağrısı vardır. Şehitlerimizin aziz hatırlarını ve ruhlarını incitecek hiçbir yanlış yoktur; olmayacaktır. Gazilerimizin ve şehit yakınlarımızın başlarını öne eğdirecek bir davranış olmamıştır; olmayacaktır. Ama şundan emin olun ki bu süreçten en fazla rahatsız olan, soykırımcı İsrail'dir. İsrail, Suriye'nin toprak bütünlüğünü parçalamak, SGD/YPG'yi kışkırtarak bölgemizi kan gölüne çevirmek istemektedir. Ancak unutulmamalıdır ki, 27 Şubat çağrısı yalnız PKK'yı değil, terörün tüm unsurlarını kapsamaktadır. Türkiye'nin hedefi Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Sınırlar'dır."

"Terörsüz Türkiye ile bölgemizde kalıcı barış ve istikrar tesis edilecek"

Terörsüz Türkiye sürecinin hedeflerini de aktaran Karakaya, "Terörsüz Türkiye ile bölgemizde kalıcı barış ve istikrar tesis edilecek; kardeşlik ve huzur bizimle yükselecektir. Doğu Akdeniz'de hakkaniyet ve güvenlik egemen kılınacak, Mavi Vatan şahlanacaktır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin haklı davası sarsılmaz bir kararlılıkla muhafaza edilecektir. Balkanlar'da kardeşlik ve sükün tahkim edilecek; tarihi bağlarımız kararlılıkla güçlendirilecektir. Irak'ın toprak bütünlüğü korunacak, Suriye'nin bağımsızlığı ve üniter yapısı yaşatılacaktır. Filistin'in hürriyeti için duruşumuz nettir; Kudüs'ün şerefi ve Mescid-i Aksa'nın dokunulmazlığı devletimizin ve milletimizin teminatı olacaktır" açıklamasında bulundu.

"Devlet Bahçeli'nin çağırısıyla yarım asrı bulan terör kabusu sona erme yoluna girmiştir"

Terörle mücadelenin, sadece silahla değil; milli şuuru diri tutmakla, kardeşliği yüceltmekle, yalan haberlere karşı, hakikati haykırmakla mümkün olduğunu söyleyen MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul ise, şu ifadelere yer verdi:

"Bugün liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla, neredeyse yarım asrı bulan terör kabusu sona erme yoluna girmiştir. Türkiye, yıllardır kanla, gözyaşıyla yazılan o karanlık bölümü kapatma iradesini ortaya koymuştur. Bugün, unutmayalım ki; bir dönüm noktasıdır. Artık yeni bir gün doğmuştur. Bu topraklarda kardeşliğin, birliğin ve huzurun temellerini daha sağlam atma vaktidir. Bugün büyük ve güçlü Türkiye'nin önündeki engeller bir bir kalkmakta, Türk milletinin kutlu yürüyüşü yepyeni bir ufka doğru hız kazanmaktadır. Fakat biliyoruz ki, tehlike tamamen bitmiş değil; Ortadoğu'daki yangının dumanı buraya da ulaşabilir. İşte bu yüzden birliğimizi, kardeşliğimizi daha sıkı koruyacağız. Türk'üyle Kürt'üyle bu toprakların evlatları olarak el ele vereceğiz. Şehitlerimizin emaneti olan bu vatanı böldürmeyeceğiz."

Programda söz alan MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım ise Türkiye'nin milli güvenliği için çalışmalarına devam etti ve bu konuda sayılı ülkeler arasında yer aldığını aktardı. Yıldırım, bu çerçevede Türkiye'nin sınırların güvenliği ve ekonomik büyüme için Terörsüz Türkiye'nin hayata geçmesi gerektiğini vurguladı. - ANKARA