Kadın hukukçulardan 'Terörsüz Türkiye' çalıştayı

Ak Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, Bitlis'in Ahlat ilçesinde kadın hukukçuların katılımıyla "Kadın Perspektifinden Terörsüz Türkiye" konulu çalıştay düzenleyeceklerini bildirdi.

AA muhabirine konuşan Ercan, AK Parti Kadın Kolları Başkanlığınca Oxford Üniversitesi'nde düzenlenen "Türkiye'de Kadının Güçlenmesi: Politikalar, İlerlemeler ve Perspektifler" semineri, 36. NATO Zirvesi kapsamındaki "Barışın Eksik Parçası: Dayanıklılığa Liderlik Eden Kadınlar" paneli ve Hakkari ile Van'da "Barış Kadınla Mümkün" sloganıyla gerçekleştirdikleri programlara değinerek, Bitlis'in Ahlat ilçesinde "Kadın Perspektifinden Terörsüz Türkiye" adıyla düzenlemeyi planladıkları etkinliğin detaylarını aktardı.

Ercan, AK Parti Kadın Kolları Dış İlişkiler Başkanı Meryem Göka ile birlikte, Oxford Üniversitesi Uluslararası Kalkınma Departmanı'nda düzenlenen seminerde, akademisyenler ve öğrencilere Türkiye'nin son çeyrek asırda kadın hakları ve temsili konusunda katettiği tarihi mesafeyi anlattıklarını söyledi.

Burada yaptığı konuşmada AK Parti'nin başarısının en büyük sebeplerinden birinin, kadınların çalışmaları olduğunu belirttiklerini aktaran Ercan, seminerin çok ilgi çektiğini kaydetti.

Kadınların nasıl çalıştığını ve AK Parti'nin 81 ildeki teşkilat yapısını da anlattığını belirten Ercan, "Böyle güçlü bir teşkilat yapısının, aslında arkadaki en büyük sebeplerden bir tanesi olduğunu da anlamış oldular." dedi.

"Karar mekanizmalarındaki kadın sayımızı artırmamız gerekiyor"

Ercan, NATO Zirvesi kapsamında düzenledikleri "Barışın Eksik Parçası: Dayanıklılığa Liderlik Eden Kadınlar" panelinin çıktılarına ilişkin de değerlendirmede bulundu.

Aynı zamanda NATO Parlamenter Asamblesi Üyesi olduğunu belirten Ercan, panelin çok başarılı geçtiğini ve çok güzel çıktıları olduğunu söyledi.

Kadın olmadan güvenliğin tam anlamıyla sağlanamayacağını vurgulayan Ercan, "Karar mekanizmalarında daha fazla kadının olması demek dünyada daha fazla barışın olması ve savaşların bitmesi anlamına geliyor. Dolayısıyla karar mekanizmalarındaki kadın sayımızı artırmamız gerekiyor." diye konuştu.

Ercan, karar mekanizmasındaki kadın sayısı arttığı zaman dünyada savaşların bile biteceğini düşündüğünü kaydetti.

"Kadın yapıyorsa barış hakim olmuştur mesajını vermek istedik"

Hakkari'nin Berçelan Yaylası'nda "Saklı Cennet Berçelan'dan Terörsüz Türkiye'ye Tek Yürek" sloganıyla gerçekleştirdikleri kadın şenliğine de değinen Tuğba Işık Ercan şunları kaydetti:

"NATO'da 'Kadın olmadan barış olmaz' dedik ve yine Terörsüz Türkiye sürecinde de kadınların öneminden bahsetmek üzere Berçelan Yaylası'nda ilk kez bir kadın şenliğini gerçekleştirdik. Hatta oraya gelen kadınların pek çoğu Berçelan Yaylası'na ilk kez gelmişti. Bunun için de bize teşekkür ettiler. Çünkü şimdiye kadar terörden dolayı oralara gidemediklerini söylediler. Ama artık terör bitti hamdolsun ve kadınlarımız orada halaylar çektiler, zılgıtlar söylediler. Aslında kadın orada bir şeyler yapıyorsa barış tam anlamıyla hakim olmuştur mesajını vermek istedik."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da şenliğe telefonla katılarak kadınlara seslendiğini anlatan Ercan, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Terörsüz Türkiye sürecinin baş mimarı olduğunu herkes biliyor, herkes kabul ediyor. Ama o baş mimarın bize telefonla bağlanması inanılmaz bir güzellik oldu bizim için de. Kendilerine buradan da teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Önümüzdeki yüzyıl, barış içerisinde, huzur içerisinde bir Türkiye Yüzyılı olacak"

Yüksekova'da Şehit ve Gaziler Derneğini de ziyaret ettiklerini kaydeden Ercan, şehit yakınları ve gazilerden 5-10 yıl öncesinde "Şehit ailesiyiz" ya da "Gaziyiz" diyemediklerini öğrendiğini anlattı. Ercan, bunun çok acı verici olduğunu ifade etti.

Şehit ailelerinin "Daha fazla şehit vermek istemiyoruz. Artık bu ülkede barıştan bahsedilsin istiyoruz." dediğini anlatan Ercan, evlatları dağa kaçırılan ailelerin de aynı görüşte olduğunu söyledi.

"Bağrı yanan anneler oluyor" diyen Ercan, "Bu annelerimizin, kadınlarımızın desteğiyle artık Allah'ın izniyle biz terörden bahsetmeyeceğiz ve önümüzdeki yüzyıl gerçekten barış içerisinde, huzur içerisinde bir Türkiye Yüzyılı olacak inşallah." dedi.

Van'da ise "Türkiye Yüzyılı'nda Terörsüz Türkiye Buluşması" paneli düzenlediklerini anlatan Ercan, "Terörsüz Türkiye'nin önemini, gereğini ve kadınların üzerine düşen görevi, tek tek kadınlarımıza anlatma gayretinde olmaya devam edeceğiz." dedi.

"Kadın Perspektifinden Terörsüz Türkiye" çalıştayı düzenlenecek

Terörsüz Türkiye sürecinde hukuki düzenlemelerin de çok önemli olduğunu ifade eden Ercan, bu kapsamda Bitlis'in Ahlat ilçesinde gerçekleştirmeyi planladıkları "Kadın Perspektifinden Terörsüz Türkiye" konulu programın detaylarını anlattı.

Tuğba Işık Ercan, şunları kaydetti:

"Kadın hukukçularımızla birlikte Bitlis'te Ahlat'ta bir çalıştay planlıyoruz. Bölgedeki hukukçuları dinlemenin çok değerli olacağını düşünüyorum. ve bu hukukçuların da kadın hukukçular olması ayrı değerli. Çünkü hem kadın gözüyle, anne gözüyle bakabilen ve aynı zamanda hukukçu kimliğiyle de olaylara yaklaşan bir çalıştay düzenliyoruz. En yakın zamanda planlayacağız. Eylül ayı civarında düşünüyoruz. Bu çalıştayın çıktısını da yine gerekli mercilerle paylaşacağız."