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Dünya Kupası Galatasaray'a yaradı

Dünya Kupası Galatasaray'a yaradı
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Galatasaray, İspanya'nın şampiyonluğuyla tamamlanan 2026 Dünya Kupası'na gönderdiği 10 futbolcu sayesinde FIFA'dan 2 milyon dolar (yaklaşık 94,4 milyon TL) gelir elde ederek Türk kulüpleri arasında en çok kazanan takım oldu.

11 Haziran - 19 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen dev turnuva, kulüplerin kasasını da doldurdu. İspanya'nın finalde Arjantin'i 1-0 mağlup ederek kupaya uzandığı turnuvaya oyuncu gönderen takımlar, FIFA Kulüp Avantajları Programı kapsamında futbolcuların turnuvada geçirdiği süreye göre ödeme aldı.

SARI-KIRMIZILILAR DÜNYA SIRALAMASINDA 19'UNCU

The Athletic'in hazırladığı rapora göre; turnuvaya 5'i A Milli Takım, 5'i ise yabancı olmak üzere toplam 10 oyuncu gönderen Galatasaray, Türkiye'den en büyük payı alan kulüp olmayı başardı.

Sarı-kırmızılı kulübün turnuvaya gönderdiği oyuncu kafilesinde şu isimler yer aldı:

  • Uğurcan Çakır
  • Abdülkerim Bardakcı
  • Eren Elmalı
  • Yunus Akgün
  • Kaan Ayhan
  • Barış Alper Yılmaz
  • Davinson Sanchez
  • Leroy Sane
  • Ismail Jakobs
  • Wilfried Singo

Galatasaray bu oyuncuların süre bulmasıyla birlikte elde ettiği 2 milyon dolarlık gelirle dünya genelindeki kulüpler arasında 19'uncu sırada yer aldı.

KİM, NE KADAR KAZANDI?

Türkiye'de Galatasaray'ın zirveyi çektiği listede Fenerbahçe ve Beşiktaş da turnuvadan payını aldı. Küresel çapta ise İngiliz devi Manchester City, açık ara farkla en çok gelir elde eden kulüp oldu.

İşte FIFA'dan en çok gelir elde eden bazı dünya devleri ve Türk kulüplerinin kazanç tablosu:

  • Manchester City 4,4 Milyon Dolar 1.
  • Barcelona 3,9 Milyon Dolar 2.
  • Bayern Münih 3,4 Milyon Dolar 3.
  • Galatasaray 2,0 Milyon Dolar 19.
  • Fenerbahçe 1,9 Milyon Dolar 21.
  • Beşiktaş 835 Bin Dolar
Kaynak: Haberler.com
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