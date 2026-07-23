Fuhuş operasyonunda çarpıcı detay! Siyasetçi, iş insanı ve hukukçular var
Rize'de fuhşa aracılık ettikleri iddiasıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı. Soruşturmada 50'ye yakın mağdurun ifadesine başvuruldu, aralarında siyasetçi, iş insanı, hukukçu ve sağlık çalışanı olduğu öne sürüldü.
Rize'de fuhşa aracılık ettikleri iddia edilen kişilere yönelik düzenlenen kapsamlı operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında onlarca mağdurun ifadesine başvuruldu.
3 AY TAKİP EDİLDİLER
Rize Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ailenin Korunması ve Cinsel Dokunulmazlığa Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen soruşturmada, emniyet ekipleri 3 ay süren teknik ve fiziki takip yürüttü.
EŞ ZAMANLI OPERASYON YAPILDI
Rize Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.
MAĞDURLAR ARASINDA İŞ İNSANLARI VE SİYASETÇİLER VAR
Operasyonda, "fuhşa teşvik ve aracılık etmek", "fuhuş için yer temin etmek", ve "şantaj" suçlamalarıyla 4 kişi gözaltına alındı. Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 50 ye yakın mağdurun ifadesi alındı. Edinilen bilgilere göre, ifadesine başvurulan mağdurlar arasında, siyasetçi, iş insanı, hukukçu ve sağlık çalışanı olduğu öne sürüldü.
4 KİŞİ TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, savcılık sorgularının ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Şüpheliler, Adalet bakanlığı L Tipi Kalkandere Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. Soruşturmanın devam ettiği, şüphelilerle bağlantılı olduğu öne sürülen başka kişilerin de ifadelerine başvurulacağı öğrenildi.