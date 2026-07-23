Polis, öğretmen, doktor! Memurların dört gözle beklediği ödeme tutarları netleşti

Milyonlarca kamu görevlisinin merakla beklediği 14 günlük maaş farkı ödemeleri hesaplara aktarılmaya başlandı. Temmuz ayında yapılan yüzde 13,52'lik zam sonrasında 1-14 Temmuz tarihleri arasına ait maaş farklarının unvanlara ve mesleklere göre kaç lira olacağı netleşti.

MAAŞ FARKLARI 21 TEMMUZ İTİBARIYLA HESAPLARDA

Temmuz ayı itibarıyla memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 13,52 oranında artış yapıldı. Zamlı ilk maaşlarını 15 Temmuz'da alan kamu çalışanları için 1-14 Temmuz dönemini kapsayan fark ödemeleri de ayın 21'i itibarıyla yatırılmaya başlandı. Fark ödemeleri, kurumların bordro işlemlerini tamamlamasına paralel olarak hesaplara aktarılıyor. Yüzde 13,52'lik zamla birlikte en düşük memur maaşı 70 bin 224 TL'ye, en düşük memur emekli aylığı ise 31 bin 527 TL'ye yükseldi. En düşük memur maaşı üzerinden hesaplanan 14 günlük fark ödemesi ise yaklaşık 4 bin TL seviyesinde gerçekleşecek.

MESLEK MESLEK 14 GÜNLÜK MAAŞ FARKI LİSTESİ

Maaş tutarı ve unvana göre değişiklik gösteren 14 günlük net maaş farkı ödemeleri şu şekilde hesaplandı:

Uzman Doktor (1/4): Ocak-Haziran maaşı 150.426 TL, Temmuz-Aralık maaşı 170.730 TL. Net artış 20.304 TL olurken, alacağı 14 günlük maaş farkı 9.475,20 TL oldu.

Ocak-Haziran maaşı 150.426 TL, Temmuz-Aralık maaşı 170.730 TL. Net artış 20.304 TL olurken, alacağı 14 günlük maaş farkı 9.475,20 TL oldu. Profesör (1/4): Ocak-Haziran maaşı 135.089 TL, Temmuz-Aralık maaşı 153.208 TL. Net artış 18.119 TL olurken, alacağı 14 günlük maaş farkı 8.455,53 TL oldu.

Ocak-Haziran maaşı 135.089 TL, Temmuz-Aralık maaşı 153.208 TL. Net artış 18.119 TL olurken, alacağı 14 günlük maaş farkı 8.455,53 TL oldu. Mühendis (1/4): Ocak-Haziran maaşı 96.211 TL, Temmuz-Aralık maaşı 109.185 TL. Net artış 12.974 TL olurken, alacağı 14 günlük maaş farkı 6.054,53 TL oldu.

Ocak-Haziran maaşı 96.211 TL, Temmuz-Aralık maaşı 109.185 TL. Net artış 12.974 TL olurken, alacağı 14 günlük maaş farkı 6.054,53 TL oldu. Şube Müdürü (Üniversite Mezunu - 1/4): Ocak-Haziran maaşı 94.384 TL, Temmuz-Aralık maaşı 107.110 TL. Net artış 12.726 TL olurken, alacağı 14 günlük maaş farkı 5.938,80 TL oldu.

Ocak-Haziran maaşı 94.384 TL, Temmuz-Aralık maaşı 107.110 TL. Net artış 12.726 TL olurken, alacağı 14 günlük maaş farkı 5.938,80 TL oldu. Araştırma Görevlisi (7/1): Ocak-Haziran maaşı 90.568 TL, Temmuz-Aralık maaşı 102.779 TL. Net artış 12.211 TL olurken, alacağı 14 günlük maaş farkı 5.698,47 TL oldu.

Ocak-Haziran maaşı 90.568 TL, Temmuz-Aralık maaşı 102.779 TL. Net artış 12.211 TL olurken, alacağı 14 günlük maaş farkı 5.698,47 TL oldu. Avukat (1/4): Ocak-Haziran maaşı 90.000 TL, Temmuz-Aralık maaşı 102.135 TL. Net artış 12.135 TL olurken, alacağı 14 günlük maaş farkı 5.663,00 TL oldu.

Ocak-Haziran maaşı 90.000 TL, Temmuz-Aralık maaşı 102.135 TL. Net artış 12.135 TL olurken, alacağı 14 günlük maaş farkı 5.663,00 TL oldu. Başkomiser (3/1): Ocak-Haziran maaşı 89.214 TL, Temmuz-Aralık maaşı 101.242 TL. Net artış 12.028 TL olurken, alacağı 14 günlük maaş farkı 5.613,07 TL oldu.

Ocak-Haziran maaşı 89.214 TL, Temmuz-Aralık maaşı 101.242 TL. Net artış 12.028 TL olurken, alacağı 14 günlük maaş farkı 5.613,07 TL oldu. Polis Memuru (8/1): Ocak-Haziran maaşı 81.617 TL, Temmuz-Aralık maaşı 92.618 TL. Net artış 11.001 TL olurken, alacağı 14 günlük maaş farkı 5.133,80 TL oldu.

Ocak-Haziran maaşı 81.617 TL, Temmuz-Aralık maaşı 92.618 TL. Net artış 11.001 TL olurken, alacağı 14 günlük maaş farkı 5.133,80 TL oldu. Uzman Öğretmen (1/4): Ocak-Haziran maaşı 81.219 TL, Temmuz-Aralık maaşı 92.166 TL. Net artış 10.947 TL olurken, alacağı 14 günlük maaş farkı 5.108,60 TL oldu.

Ocak-Haziran maaşı 81.219 TL, Temmuz-Aralık maaşı 92.166 TL. Net artış 10.947 TL olurken, alacağı 14 günlük maaş farkı 5.108,60 TL oldu. Vaiz (1/4): Ocak-Haziran maaşı 76.653 TL, Temmuz-Aralık maaşı 86.983 TL. Net artış 10.330 TL olurken, alacağı 14 günlük maaş farkı 4.820,67 TL oldu.

Ocak-Haziran maaşı 76.653 TL, Temmuz-Aralık maaşı 86.983 TL. Net artış 10.330 TL olurken, alacağı 14 günlük maaş farkı 4.820,67 TL oldu. Hemşire (Üniversite Mezunu - 5/1): Ocak-Haziran maaşı 74.770 TL, Temmuz-Aralık maaşı 84.845 TL. Net artış 10.075 TL olurken, alacağı 14 günlük maaş farkı 4.701,67 TL oldu.

Ocak-Haziran maaşı 74.770 TL, Temmuz-Aralık maaşı 84.845 TL. Net artış 10.075 TL olurken, alacağı 14 günlük maaş farkı 4.701,67 TL oldu. Öğretmen (1/4): Ocak-Haziran maaşı 73.368 TL, Temmuz-Aralık maaşı 83.254 TL. Net artış 9.886 TL olurken, alacağı 14 günlük maaş farkı 4.613,47 TL oldu.

Ocak-Haziran maaşı 73.368 TL, Temmuz-Aralık maaşı 83.254 TL. Net artış 9.886 TL olurken, alacağı 14 günlük maaş farkı 4.613,47 TL oldu. Teknisyen (Lise Mezunu - 11/1): Ocak-Haziran maaşı 66.870 TL, Temmuz-Aralık maaşı 75.877 TL. Net artış 9.007 TL olurken, alacağı 14 günlük maaş farkı 4.203,27 TL oldu.

Ocak-Haziran maaşı 66.870 TL, Temmuz-Aralık maaşı 75.877 TL. Net artış 9.007 TL olurken, alacağı 14 günlük maaş farkı 4.203,27 TL oldu. Memur (Üniversite Mezunu - 9/1): Ocak-Haziran maaşı 64.397 TL, Temmuz-Aralık maaşı 73.070 TL. Net artış 8.673 TL olurken, alacağı 14 günlük maaş farkı 4.047,40 TL oldu.

Kaynak: Haberler.com