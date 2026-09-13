İzmir - ‘Terörsüz Türkiye, emperyalist senaryonun yırtılıp atılmasıdır’

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, partisinin 15'inci Olağan İzmir İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, "Terörsüz Türkiye kahraman güvenlik güçlerimizin cesaretiyle, devletimizin kudretiyle ve milletimizin kardeşlik iradesiyle 50 yıllık kanlı bir parantezin kapanmasıdır. Türk ile Kürt'ü karşı karşıya getirmek isteyen emperyalist senaryonun yırtılıp, atılmasıdır" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi 15'inci Olağan İzmir İl Kongresi'nde Balçova'daki bir otelde yapıldı. 'Kardeşlik Kalbimizde, Gelecek Aklımızda' sloganı ile Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Veysel Şahin'in tek aday olduğu kongreye, MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, AK Parti İzmir Milletvekilleri Mahmut Atilla Kaya, Ceyda Bölünmez Çankırı, Yaşar Kırkpınar, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Ülkü Ocakları Başkanı Burak Kılıç ile partililer katıldı.

'SAÇLARIMIZDAKİ AKLARDA MÜCADELE İZİ VAR'

Kongrede konuşan MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, "Geriye dönüp baktığımda yalnızca bir il başkanlığı dönemi görmüyorum. Omuz omuza verdiğimiz mücadeleyi, birlikte ıslandığımız, birlikte terlediğimiz günleri, en zor zamanımızda 'Biz buradayız' diyerek yanımızda duran dava arkadaşlarımı görüyorum. Görevimiz boyunca yorulduğumuz, kırıldığımız zamanlar, evimizi ihmal ettiğimiz, çocuklarımızdan, ailemizden, sevdiklerimizden fedakarlık ettiğimiz günler oldu. Gençliğim burada geçti. Saçlarımıza düşen aklarda bu mücadelenin izi var. Bugün bu emanete talip olurken taşıdığım duygu makam heyecanını değildir. Omuzlarımdaki emaneti daha ağır hissetmenin, bana gösterilen güvenin hakkını verebilmenin ve yarın çocuklarımızın yüzüne başımız dik bakabilmenin mesuliyetidir. Bir gün bu makamları bırakacağız. Bu davaya ne verdik? Davamızın zor gününde nerede durduk? Arkamızdan nasıl hatırlanacağız? Bütün hesabım budur" dedi.

'Terörsüz Türkiye' vizyonuna da değinen Şahin, "Mesele yalnızca bir terör örgütünün silah bırakması değildir. Mesele Türkiye'nin tarihi yürüyüşünde ayağına vurulmuş bir pranganın söküp atılmasıdır. Terörsüz Türkiye taviz değildir. Teslimiyet hiç değildir. Bizim hedefimiz teröristle kardeşlerimizi birbirinden ayırmak, bin yıllık kardeşlik hukukumuzu yeniden tahkim etmek ve Türkiye'nin iç cephesini daha da güçlendirmektir. İçeride kardeşliğini sağlamlaştırmış, terörü gündeminden çıkarmış bir Türkiye'nin önünde başka ufuklar açılacaktır" dedi.

'PAZARLIK DEĞİL TASFİYE'

"Kardeşlik Kalbimizde, Gelecek Aklımızda" sloganıyla düzenlenen kongrede konuşan MHP) Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu ise Türkiye'nin tarihi bir eşikte olduğuna vurgu yapıp, "Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin ortaya koyduğu Terörsüz Türkiye hedefi işte bu devlet aklının eseridir. Bu hedef terör örgütüyle pazarlık değil, terörün tasfiyesidir. Taviz değil, devletin hakimiyetidir. Teslimiyet değil, silahın ve şiddetin bütünüyle devreden çıkarılmasıdır" dedi.

İzmir'in Türk ve Türkiye Yüzyılı'nın en önemli halkası olduğunun altını çizen Osmanağaoğlu, "Terörsüz Türkiye kahraman güvenlik güçlerimizin cesaretiyle, devletimizin kudretiyle ve milletimizin kardeşlik iradesiyle elli yıllık kanlı bir parantezin kapanmasıdır. Türk ile Kürt'ü karşı karşıya getirmek isteyen emperyalist senaryonun yırtılıp atılmasıdır. Şükürler olsun ki İzmir, her zaman milli şuurun diri kaldığı, milli heyecanın hiçbir zaman eksik olmadığı, 'Kim var' dendiğinde 'Ben varım' diyen yiğitlerin elini uzattığı bir şehirdir. İzmir her zaman birliğin ve dirliğin hamisi, Türk milletinin gelecek tahayyülünün destekçisi, önümüzdeki yüzyılın Türk ve Türkiye Yüzyılı olması için yürüyen kervanın en önemli halkası olmuştur. Ne mutlu ki İzmir bugün de Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin mimarı olduğu, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte inşa ettiği Terörsüz Türkiye'ye el vermiş, omuz vermiş, Türkiye Yüzyılı ülküsünü yüreğiyle sahiplenmiştir" diye konuştu.

'MİLLİYETÇİLİĞİ SOSYAL MEDYA SLOGANINA İNDİRGEDİLER'

MHP Lideri Bahçeli'nin şahsını ve partisini değil Türkiye'nin geleceğini düşündüğünü belirten Osmanağaoğlu, "İzmirli, Terörsüz Türkiye'yi inşa etmenin günübirlik oy hesabına mahkum siyasetçilerin değil, devlet adamlarının harcı olduğunu bilmektedir. Unutulmamalıdır ki Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli, 'Önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben' sözünün bir slogan değil, bedeli göze alınmış dümdüz bir hayat çizgisi olduğunu bir kez daha göstermiştir. Elli yıllık bir terör uruna neşter vururken şahsını ve partisini değil, Türkiye'nin gelecek elli yılını, gelecek asırlarını düşünmüştür. Buna rağmen milliyetçiliği sosyal medya sloganına, vatanseverliği günlük öfkeye indirgeyenler liderimize dil uzatmaktadır. Küçük ve dağılan partilerin müflis genel başkanları, Terörsüz Türkiye hedefini 'ihanet' gibi ölçüsüz sözlerle yaftalamaktadır. Hayasız akınları, elbet boşa çıkacak, güneş balçıkla sıvanmayacak hakaret, hakikati değiştiremeyecektir" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından oy verme işlemine geçildi.

Haber: Tolga TAHÇI – Kamera: Tekin GÜRBULAK / İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı