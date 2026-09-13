THY uçağında korku dolu anlar! Yolcular öldü öldü dirildi, en sonunda pilotu alkışladı

Türk Hava Yolları'nın İstanbul- Tunus seferini yapan yolcu uçağında, olumsuz hava koşulları ve türbülans nedeniyle korku dolu anlar yaşandı. Airbus A321 tipi uçak Tunus-Kartaca Havalimanı'na iniş için iki kez yaklaşmasına rağmen başarılı olamayınca yeniden havalandı. Kabinde yaşanan panik anlarında yolcuların çığlıkları birbirine karışırken, bazı yolcuların büyük korku yaşadığı anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

UÇAK İNİŞE GEÇİNCE KABİNDE PANİK BAŞLADI

THY'nin 10 Eylül'deki İstanbul-Tunus seferinde, uçağın Tunus-Kartaca Havalimanı'na yaklaşmasıyla birlikte hava koşulları nedeniyle zorlu anlar yaşandı.

Kokpit ekibi, olumsuz hava şartlarına rağmen havalimanına iki kez iniş yapmayı denedi. Ancak yaklaşmalar başarılı olmayınca uçak yeniden yükseldi. Üçüncü yaklaşmanın ardından ise risk alınmayarak alternatif havalimanına yönelme kararı verildi.

ÇIĞLIK SESLERİ BİRBİRİNE KARIŞTI

Uçağın yeniden yükseldiği ve türbülansın etkili olduğu sırada kabinde büyük panik yaşandı. Yolcuların korku dolu çığlıkları cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde bazı yolcuların yaşanan sarsıntı karşısında büyük korku yaşadığı görülürken, kabinde "Hepimiz öleceğiz" şeklindeki panik ifadeleri de duyuldu.

Kısa süre içerisinde kabinde korku hakim olurken, yolcuların birbirlerine tutunarak uçağın güvenli şekilde iniş yapmasını bekledi.

PİLOTUN KARARI KORKUYU SONA ERDİRDİ

İniş için yeniden risk almak yerine alternatif meydana yönelen kokpit ekibi, uçağı Enfidha-Hammamet Havalimanı'na güvenli şekilde indirdi. Böylece kabindeki korku dolu bekleyiş sona erdi.

Uçağın piste başarılı şekilde ulaşmasının ardından yolcular derin bir nefes aldı. Korku dolu dakikaların ardından pilot ve kokpit ekibi yolcular tarafından alkışlandı.

Yaşanan panik ve sarsıntıya rağmen olayda can kaybı veya yaralanma meydana gelmedi. Uçak alternatif havalimanına sorunsuz şekilde iniş yaptı.