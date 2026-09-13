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Maçtan saatler sonra ortaya çıktı! İşte Deniz Türüç'ün TFF yetkilisiyle tartıştığı anlar

Maçtan saatler sonra ortaya çıktı! İşte Deniz Türüç'ün TFF yetkilisiyle tartıştığı anlar Haber Videosunu İzle
Maçtan saatler sonra ortaya çıktı! İşte Deniz Türüç'ün TFF yetkilisiyle tartıştığı anlar
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Konyaspor forması giyen Deniz Türüç'ün Trabzonspor maçının ardından Rajmund Toth'un maç değerlendirmesi yaptığı sırada gazetecilere belirlenen alanı geçtikleri için uyaran TFF temsilcisine tepki gösterdi.

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında TÜMOSAN Konyaspor, sahasında Trabzonspor’u 1-0 mağlup ederek sezonun ilk galibiyetini aldı. Mücadelenin ardından röportaj alanında yaşanan gerginliğin görüntüleri ortaya çıktı.

TFF YETKİLİSİNDEN GAZETECİLERE UYARI

Karşılaşmanın tek golünü atan Rajmund Toth basın mensuplarına maçı değerlendirdiği sırada, TFF temsilcisi belirlenen sınır çizgisini ihlal ettikleri gerekçesiyle gazetecileri geriye çekilmeleri konusunda uyardı. Bu sırada alandan geçen Konyaspor'un tecrübeli futbolcusu Deniz Türüç, TFF görevlisinin gazetecilere müdahalesine sert tepki gösterdi.

''SEN BENİ DİNLE, KARIŞMA!''

TFF temsilcisine "Sen beni dinle, işine bak, karışma!" diyerek çıkışan Türüç ile görevli arasında kısa süreli bir tartışma yaşandı. Aradaki gerginlik çevredekilerin araya girmesiyle büyümeden yatıştırılırken, Rajmund Toth da röportajına kaldığı yerden devam etti.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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