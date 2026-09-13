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Uyuşturucu soruşturmasında 5 gözaltı kararı! Aralarında oyuncu Çağla Boz da var

Uyuşturucu soruşturmasında 5 gözaltı kararı! Aralarında oyuncu Çağla Boz da var
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İstanbul'da ünlülere yönelik yeni uyuşturucu soruşturmasında 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. O isimler arasında Çağla Boz da yer alırken, ünlü oyuncunun evinde jandarma ekiplerinin yaptığı aramada terazi ele geçirildi. Boz, ocak ayındaki operasyonda da gözaltına alınmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Kararın ardından harekete geçen İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

ÇAĞLA BOZ'UN EVİNDEN TERAZİ ÇIKTI

Operasyon kapsamında gözaltı kararı verilen isimler arasında ünlü oyuncu Çağla Boz da yer aldı. Jandarma ekiplerinin Boz'un evinde gerçekleştirdiği aramada hassas terazi ele geçirilirken, şüpheliler hakkındaki adli sürecin devam ettiği öğrenildi.

Çağla Boz

OCAK AYINDA DA GÖZALTINA ALINMIŞTI

Çağla Boz’un adı soruşturmada ilk kez geçmiyor. Oyuncu, Ocak 2026’da da ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınmıştı. Ocak ayındaki aramada Boz’un evinde 11 adet sentetik ecza hapı ele geçirildiği bildirilmişti.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMetin Yalcin:

Sonuç belli bir gün leş bir oda da bitecek bir hayat ve kudurmanın sonu .. Allah hidayet versin tedavi olup yola gelsin diyelim bizden ancak bu kadar ..

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Haber YorumlarıCabbar aga:

ocak ta gözaltına aliniyor evinde terazi ve madde var demekki birilerine güveniyor ve cazalar yeterli degil

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Haber Yorumlarımevlut cetin:

Terazi her evde var mutfaklarda orada bulunan bir şey.

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