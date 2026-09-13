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Kayıp Büşra bebeğin satıldığı iddiası; 5 gözaltı

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ANNENİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTISivas'ın Divriği ilçesinde kaybolan 11 aylık Büşra Balıkçı’nın annesi Elif Balıkçı’nın jandarmada ifadesi alındı.

ANNENİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Sivas'ın Divriği ilçesinde kaybolan 11 aylık Büşra Balıkçı'nın annesi Elif Balıkçı'nın jandarmada ifadesi alındı. Balıkçı ifadesinde, 10 Ağustos akşamı, 11 aylık kızı Büşra çadırda uyurken bölgeye beyaz renkli bir aracın geldiğini söyledi. Araçtan inen 2 kişiden birinin çadıra girerek çocuğu alıp gittiklerini itiraf etti.

Elif Balıkçı, kızı Büşra'nın aslında babası Y.B. tarafından bu kişilere verildiğini belirtti. Ayrıca çadırlar bölgesinde kalan K.D., Ö.B., R.B. ve M.R.B. isimli kişilerin de bu duruma şahit olduğunu ve 'kayıp' iddiasının tamamen bir kurgudan ibaret olduğunu dile getirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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