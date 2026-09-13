Transfere yaklaşık 400 milyon Euro harcadılar, 4 maçta gol dahi atamadılar

Yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı isimler için 366 milyon Euro gibi rekor bir bonservis harcaması gerçekleştiren Premier Lig temsilcisi Tottenham Hotspur'da işler yolunda gitmiyor.

TOTTENHAM'DA SIKINTI BÜYÜK

Geçtiğimiz sezon küme düşme hattının hemen üzerinde yer alarak lige güçlükle tutunan Londra ekibi, 2026-2027 sezonuna da büyük bir hücum kriziyle giriş yaptı.

4 MAÇTA GOL DAHİ ATAMADILAR

İngiltere Premier Lig'de geride kalan ilk 4 haftada rakip fileleri havalandırmayı başaramayan Tottenham, ligde şu ana kadar oynadığı maçlarda yalnızca 2 puan toplayabildi. Ligin ilk iki haftasında Brentford'a 3-0, Newcastle United'a da 2-0 kaybeden İngiliz devi, daha sonrasında ise Nottingham Forest ve Everton ile golsüz berabere kalarak taraftarlarına hayal kırıklığı yaşattı.

TEPKİ GİDEREK ARTIYOR

Yaz dönemindeki devasa yatırımlara rağmen ligde golle tanışamayan Spurs'te, taraftarların ve İngiliz basınının sergilenen futboldan dolayı yönetime ve teknik heyete tepkisi büyüyor.