Asansörde otizmli çocuğa vicdansız saldırı

Bir apartmanda meydana gelen olayda, asansöre binmek isteyen otizmli küçük bir çocuk, içeride bulunan bir kişinin fiziksel müdahalesine uğradı. Çocuğun içeri adım attığı sırada şahsın sertçe itmesi sonucu yere düştüğü anlar, asansördeki güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKTİ

Güvenlik kamerası kayıtlarının ortaya çıkmasıyla birlikte, özel gereksinimli bir çocuğa uygulanan şiddet kamuoyunda büyük tepki topladı. Görüntülerin ardından, olaya ilişkin adli sürecin başlatılması ve şahsın yakalanması için emniyet güçleri tarafından çalışma başlatıldı.

Kaynak: Haberler.com