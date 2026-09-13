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Asansörde otizmli çocuğa vicdansız saldırı

Asansörde otizmli çocuğa vicdansız saldırı Haber Videosunu İzle
Asansörde otizmli çocuğa vicdansız saldırı
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Bir apartmanda asansöre binmek isteyen otizmli küçük çocuk hayatının kabusunu yaşadı. Asansörün içindeki adam, adım atan çocuğu acımasızca itti. Çocuk yere düşerken, o anlar asansörün güvenlik kamerasına yansıdı.

Bir apartmanda meydana gelen olayda, asansöre binmek isteyen otizmli küçük bir çocuk, içeride bulunan bir kişinin fiziksel müdahalesine uğradı. Çocuğun içeri adım attığı sırada şahsın sertçe itmesi sonucu yere düştüğü anlar, asansördeki güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKTİ

Güvenlik kamerası kayıtlarının ortaya çıkmasıyla birlikte, özel gereksinimli bir çocuğa uygulanan şiddet kamuoyunda büyük tepki topladı. Görüntülerin ardından, olaya ilişkin adli sürecin başlatılması ve şahsın yakalanması için emniyet güçleri tarafından çalışma başlatıldı.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (2)

Haber Yorumları4jdzqvwvb4:

onuda illaki biri itecektir !!!

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Haber YorumlarıNazmi Başpinar:

alfabede o ile ç harfi kayptı asansönde buılandu.anladınız siz

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