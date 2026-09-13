Galatasaray'ın Kocaelispor maçı 11'i belli oldu! Yıldız isimler yedek kulübesine çekildi

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Kocaelispor'u ağırlayacak.

MAÇ SAAT 20.00'DE

RAMS Park'taki müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karşılaşmanın VAR koltuğunda ise Sloven hakem Matej Jug oturacak. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

İLK 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Sara, Barış Alper, Yunus, Leao, Deniz Gül.

Kocaelispor: Serhat, Dijksteel, Zoukrou, Maglica, Haidara, Show, Berkan, Susoho, Agyei, Sousa, Aye.

SANE VE BATRAKOV YEDEK KULÜBESİNDE

Galatasaray'da Sporting karşılaşmasında ilk 11'de sahaya çıkan Leroy Sane ve Aleksey Batrakov, mücadeleye yedek kulübesinde başlıyor.