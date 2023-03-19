Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı seçilirse vergilerle ilgili atacağı adımı anlattı: Ulusal Vergi Konseyi kuracağız

İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi'ne katılmak için İzmir'e giden Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, havaalanında "İzmir'e hoş geldiniz Cumhurbaşkanımız" yazılı pankartlarla karşılandığı. Yoğun ilginin olduğu Kılıçdaroğlu kongrede yaptığı konuşmada, "Millet İttifakı olarak 'Ulusal Vergi Konseyi kuracağız' dedik. 85 milyondan toplanan vergilerin nerelere harcandığını Ulusal Vergi Konseyi her yıl toplanıp yayınlayacak Resmi Gazete'de." ifadelerini kullandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde düzenlenen İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi'nin beşinci gününe Millet İttifakı'nı oluşturan partilerin liderleri katıldı. CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu da tarifeli uçakla İzmir'e gitti.

KILIÇDAROĞLU'NU KALABALIK BİR GRUP KARŞILADI

Uçakta vatandaşlarla fotoğraf çektiren Kılıçdaroğlu'nu Adnan Menderes Havalimanı'nda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer karşıladı. Havaalanı çıkışında Kılıçdaroğlu'nu kalabalık bir grup bekledi.

"İZMİR'E HOŞ GELDİNİZ CUMHURBAŞKANIMIZ"

İç hatlar çıkışında tezahüratlar atan grubun açtığı pankartlarda, "İzmir'e hoş geldiniz Cumhurbaşkanımız", "Hepimiz Kemal'iz hepimiz adayız", "Halkın umudu Kılıçdaroğlu", "Gençliğin umudu Kılıçdaroğlu" yazdığı görüldü. Kılıçdaroğlu ise kendisini bekleyen coşkulu kalabalığa selam verdikten sonra alandan uzaklaştı.

"İKTİDAR SAHİPLERİ HALKA HESAP VEREMİYORSA ORADA DEMOKRASİ YOKTUR"

Öte yandan kongrede yaptığı konuşmada Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde Ulusal Vergi Konseyi kuracaklarını belirtti. Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: "Siyaset kurumunun halkına hesap vermesi gerekir. İktidar sahipleri eğer halka hesap veremiyorlarsa orada demokrasi yoktur. Demokrasinin varlığı halktan toplanan vergilerin hesabının halka verilmesi ve devlette saydamlığın sağlanmasıdır.

"HERKES VERGİNİN NEREYE HARCANDIĞINI BİLECEK"

Güçlendirilmiş parlamentere geçerken bunu vadederken Millet İttifakı olarak 'Ulusal Vergi Konseyi kuracağız' dedik. 85 milyondan toplanan vergilerin nerelere harcandığını Ulusal Vergi Konseyi her yıl toplanıp yayınlayacak Resmi Gazete'de. Tüm Türkiye'de işçisinden emeklisine kadar esnaf herkes bilecek verginin nereye harcandığını. Taahhüdünü yaptık, 6 lider imza attık.

"İKTİDAR SAHİPLERİ GELECEK, HESABI VERECEK"

'TBMM'de Plan Bütçe Komisyonu dışında bir de Kesin Hesap Komisyonu kuracağız' dedik. Yani 1 yıl önceki bütçenin nereye harcandığının hesabını verelim diye. Bir de dedik ki 'Kesin Hesap Komisyonu Başkanı ana muhalefetten olacak.' İktidar sahipleri gelecek, hesabı verecek."