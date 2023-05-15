İzmir'de en çok vekili CHP çıkardı, İYİ Parti'nin vekil sayısı 1 arttı, MHP'nin 1 düştü

İZMİR'de, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimi için kurulan tüm sandıklar açıldı. Resmi olmayan kesin sonuçlara göre Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 14 milletvekili, AK Parti 8 milletvekili çıkararak 2018'deki milletvekili sayılarını korudu. İyi Parti, İzmir'de 2 olan milletvekili sayısını 3'e çıkarırken, Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) 2 olan vekil sayısı 1'e düştü. Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi, İzmir'de 2 milletvekili çıkardı.

İzmir'de, remi olmayan kesin sonuçlara göre, Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri için kurulan 9 bin 877 sandığın tamamı açıldı. Kentte 3 milyon 445 bin 505 seçmenden 3 milyon 110 bin 60 kişi oyunu kullandı ve seçime katılım oranı yüzde 90,26 olarak gerçekleşti. İttifaklara göre İzmir'de, Millet İttifakı yüzde 52,56 oy, Cumhur İttifakı yüzde 31.71 oy, Emek ve Özgürlük İttifakı yüzde 10.27, ATA İttifakı yüzde 2.6 oy aldı.