İYİ Parti Milletvekili Ayhan Altıntaş önce istifa etti, sonra Akşener ile görüşüp kararından vazgeçti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 6'lı Masa'dan ayrıldığını açıklamasının ardından dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Akşam saatlerinde Twitter hesabından yaptığı paylaşımla İYİ Parti'den istifa ettiğini duyuran Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş, gece geç saatlerde Akşener ile yaptığı görüşme sonrası istifadan vazgeçtiğini açıkladı. Altıntaş, "Aday belirleme sürecinin daha kapsayıcı ve kucaklayıcı bir şekilde yürütüleceğine dair inancım artmış bulunmaktadır" dedi.

6'lı Masa'nın cumhurbaşkanı adaylığı için Kemal Kılıçdaroğlu kararına karşı çıkan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, masadan ayrıldı. Dayatmayı kabul etmeyeceklerini belirten Akşener'e Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş da kapıları kapattı.

"GÖRDÜĞÜM LÜZUM ÜZERİNE İYİ PARTİ'DEN İSTİFA EDİYORUM"

Gündeme bomba gibi düşen gelişmelere bir yenisi daha eklendi. İYİ Parti Ankara Milletvekili Prof. Dr. Ayhan Altıntaş, partiden istifa ettiğini duyurdu. Twitter hesabından açıklama yapan Altıntaş, "Son siyasi gelişmeler ışığında, gördüğüm lüzum üzerine İYİ Parti'den istifa ettiğimi kamuoyuna saygıyla duyururum" ifadelerini kullandı.

AKŞENERLE GÖRÜŞTÜ, İSTİFASINI GERİ ÇEKTİ

İstifasıyla Ankara kulislerini hareketlendiren İYİ Partili Altıntaş, gece yarısı ise kararından vazgeçtiğini açıkladı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüştüğünü belirten Altıntaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli Genel Başkanımızla yaptığım istişare ve değerlendirme sonucu partimden istifamı geri almış bulunuyorum" dedi.

İYİ Parti Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş.

"ADAY BELİRLEME SÜRECİ KAPSAYICI VE KUCAKLAYICI ŞEKİLDE YÜRÜTÜLECEK"

İstifa kararından vazgeçen Altıntaş daha sonra attığı iki tweet'te ise "Değerli Genel Başkanımla yaptığımız değerlendirmede, son günlerde liderler seviyesindeki iletişim dilinin toplumun geniş kitlelerinde itham edici ve ayrıştırıcı hale gelmesinin, karşı karşıya olduğumuz problemlerin çözümünü zorlaştırdığına dair inancımı dile getirdim. Cumhurbaşkanlığı aday belirleme sürecinin daha kapsayıcı ve kucaklayıcı bir şekilde yürütüleceğine dair inancım artmış bulunmaktadır. Özlediğimiz huzur ve güven dolu günlere bir an önce kavuşmadileğimle milletimize saygılarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

6'lı Masa'ya resti çeken Meral Akşener, "Geldiğimiz noktada İYİ Parti bir kıskaca alınmış, bir dayatmaya mecbur bırakılmış, tıpkı yıllardır Türk milletine yapıldığı gibi ölümle sıtma arasında bir tercihe zorlanmıştır ve elbette buna boyun eğmeyecektir." demişti.

İMAMOĞLU VE YAVAŞ, AKŞENER'E KAPILARI KAPATTI

Akşener, "Sayın Mansur Yavaş ve Sayın Ekrem İmamoğlu'na çağrı yapıyorum. Tüm engellemelere rağmen çok çalıştınız. Görevinizi en iyi şekilde yaptınız. Milletimizi enkaz altında bile yalnız bırakmadınız. Çok kritik bir kırılmanın eşiğinde milletimiz sizi göreve çağırıyor. Bu vazife dayatmayı değil, dayatmacılığı yıkma vazifesidir. Hiç şüphemiz yok ki bu vazife reddedilmez bir vazifedir. Bu çağrının sahibi millettir. Bu saatten sonra bizlere düşen seçim yapmaktır." sözleriyle çağrıda bulunmuştu. Ancak İmamoğlu ve Yavaş, Kılıçdaroğlu'na desteklerini açıkça ilan etmişti.