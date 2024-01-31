İYİ Parti'den istifa eden isim AK Parti'nin Bodrum Belediye Başkan adayı oldu

Ak Parti'nin Bodrum Belediye Başkan adayı, 2 dönem MHP'den Konacık Belediye Başkanlığı görevinde bulunan ve son olarak 2019 yerel seçimlerinde İyi Parti'den Bodrum Belediye Başkan adayı olarak yarışan Mehmet Tosun oldu. İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcılığı görevinde de Mehmet Tosun geçtiğimiz haftalarda İYİ Parti'den istifa etmişti.

Ak Parti Kongre Merkezi Binası'nda düzenlenen Yerel Seçim Beyannamesi açıklama töreni sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen Tosun, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

"HAYIRLISIYLA YENİDEN BAŞLIYORUZ"

Ak Parti'den Bodrum Belediye Başkan adayı olduğunu duyuran Tosun, "Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle, kendisini makamında ziyaret ettik. Bodrum'un yıllardır aşılamayan sorunları ve çözüm önerileri konusunda görüş alışverişinde bulunduk. Kendisi, bu sorunları Cumhur İttifakı çatısı altında çözebileceğimizi aktardı ve AK Parti'den Cumhur İttifakı'nın Bodrum Belediye Başkan adayı olarak bizi görmek istediğini ifade etti. Aldığımız bu sorumlulukla, Bodrum'a hizmet için, hayırlısıyla yeniden başlıyoruz." ifadelerini kullandı.

MEHMET TOSUN KİMDİR?

Mehmet Tosun, 1970 yılında Bodrum'un Mumcular Kemer Köyü'nde doğdu. İlkokulu Kemer Köyü İlkokulunda, ortaokulu Karaova Ortaokulunda, lise eğitimimi ise Milas Lisesinde tamamladı. Konya Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Harita-Kadastro Mühendisliği bölümünden 1996 yılında mezun oldu. 2004 yılında üstlendiği Konacık Belediye Başkanlığı görevini, 10 yıl boyunca gerçekleştirdi.

Mehmet Tosun

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Trafik Planlaması ve Uygulaması Ana Bilim Dalında "Karayolu Kaza Kara Noktalarının Tespiti ve Çözüm Önerileri: Bodrum Yarımadası D-330 Devlet Karayolu Örneği" tez konusu ile yüksek lisans eğitimimi 2011 yılında tamamladı. 2017 yılında Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı bünyesindeki Mahalli İdareler ve Şehircilik Bölümünü bitirerek, ikinci yüksek lisans eğitimimi tamamladı.

Mehmet Tosun

2017 yılında İYİ Parti'nin kurulmasıyla İYİ Parti Genel Merkezi Mahalli İdareler Başkanlığı Başkan Yardımcılığı görevine atandı. 2019 yerel seçimlerinde İYİ Parti'den Bodrum Belediye Başkanı adayı olan İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mehmet Tosun, geçtiğimiz haftalarda partisinden istifa ettiğini açıklamıştı.