İYİ Parti, CHP'nin yerel seçimde iş birliği teklifini reddetti

Yaklaşan yerel seçimlere ilişkin İYİ Parti kararını verdi. Geçtiğimiz günlerde CHP lideri Özgür Özel'le görüşen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, olası iş birliği kararı için İYİ Parti'nin Başkanlık Divanı Toplantısı'nı işaret etmişti. Bugün toplanan İYİ Parti Genel İdare Kurulu, oy çokluğuyla aldığı kararla CHP'nin yerel seçimde iş birliği teklifini reddetti. İYİ Parti'nin kararını duyuran Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, "Seçimlere hür ve müstakil girme kararı aldık." ifadelerini kullandı.

İYİ Partinin Başkanlık Divanı Toplantısı, Genel Başkan Meral Akşener başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda yerel seçimlerde CHP ile ittifak konusu masaya yatırıldı. İyi Parti, oy çokluğuyla aldığı kararla CHP'nin yerel seçimde iş birliği teklifini reddetti.

Alınan bilgiye göre, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener başkanlığında, partinin genel merkez ek binasında yapılan Başkanlık Divanı Toplantısı yaklaşık 3 saat sürdü. Toplantıya, başkanlık divanı üyelerinin yanı sıra İYİ Parti milletvekilleri ve Merkez Disiplin Kurulu üyeleri katıldı.

CHP'NİN TEKLİFİNİ REDDETTİLER

Toplantıda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İYİ Partiye yönelik yerel seçimde iş birliği teklifi görüşüldü. Kurmaylar, Akşener'e bu konudaki görüşlerini bildirdi. İYİ Parti Genel İdare Kurulu, oy çokluğuyla aldığı kararla CHP'nin yerel seçimde iş birliği teklifini reddetti.

"SEÇİMLERE HÜR VE MÜSTAKİL GİRİYORUZ"

Partisinin iş birliği kararını, yaptığı basın açıklamasıyla duyuran İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, "Seçimlere hür ve müstakil girme kararı aldık." ifadelerini kullandı.

ÖZGÜR ÖZEL İLE AKŞENER GÖRÜŞMÜŞTÜ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel 30 Kasım Perşembe günü, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etmişti. Heyetler arasındaki görüşme 1 saat 15 dakika sürerken, iki genel başkanın kısa süreli baş başa değerlendirmede bulunduğu belirtilmişti. Yapılan görüşme sonrası Özel ve Akşener basın mensuplarına açıklamada bulunmuştu. Akşener ittifak konusuna ilişkin, "Pazartesi günü biz doğal olarak GİK'imizi toplayacaktık zaten. Orada bu soruyu Genel İdare Kurulumuza soracağız. Onlar nasıl bir cevap verecek." ifadelerini kullanmıştı.

ZAFER PARTİSİ İTTİFAK TEKLİFİ YAPMIŞTI

Öte yandan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, geçtiğimiz çarşamba günü Akşener'e ittifak teklifi yaparak, "AK Parti ve CHP merkezli siyaset yapılanmasını Cumhuriyetimizin kurucu değerlerine sarsılmaz bir inanç temelinde kurulacak Zafer Partisi-İYİ Parti ittifakı etrafında oluşacak büyük bir vatansever, Atatürkçü, Türk milliyetçisi seçmen gücünün yaratacağı sinerji ile dağıtarak mevcut ikili kutuplaşmayı kıralım." demişti.