İtalya'nın Ankara Büyükelçisi: 'İtalya her zaman Türkiye'nin yanında olacak'

İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Giorgio Marrapodi, İtalya'nın Milli Günü dolayısıyla düzenlenen resepsiyonda, 6 Şubat depremlerine ilişkin; 'Eşi benzeri görülmemiş bir trajediye şahit olduk. Bugünün hatırası sonsuza dek kalbimizde. İtalya'nın her zaman sizin yanınızda olduğundan ve olacağından emin olabilirsiniz' dedi.

MELİS YILDIRIM

İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Giorgio Marrapodi, İtalya'nın Milli Günü dolayısıyla düzenlenen resepsiyonda, 6 Şubat depremlerine ilişkin; "Eşi benzeri görülmemiş bir trajediye şahit olduk. Bugünün hatırası sonsuza dek kalbimizde. İtalya'nın her zaman sizin yanınızda olduğundan ve olacağından emin olabilirsiniz" dedi. Ticaret Bakanı Mehmet Muş ise " İtalya, dış ticaretimizde beşinci sırada yer alıyor. Geçtiğimiz yıl ikili ticaret hacmimiz 26 milyar doları aşarak rekor kırmıştı. Bu yılın sonunda 30 milyar dolar hedefimize ulaşacaktır. Öte yandan, bölgesel ve küresel ölçekte karşı karşıya bulunduğumuz sınamalar, Türkiye ve İtalya arasındaki ilişkilerin değerini ortaya koymakta ve iş birliğimizin önemini daha da vurgulamaktadır" diye konuştu.

İtalya'da Cumhuriyet'in kuruluşunun 77. yıl dönümü, bugün büyükelçilikte düzenlenen resepsiyon ile kutlandı. Resepsiyona Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un yanı sıra çok sayıda yabancı misyon temsilcisi katıldı. İki ülkenin milli marşlarının okunmasının ardından açış konuşmalarına geçildi. Sözlerine, 6 Şubat depremlerinde yaşamını yitirenleri anarak başlayan İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Giorgo Marrapodi, yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

"Eşi benzeri görülmemiş bir trajediye şahit olduk. Bugünün hatırası sonsuza dek kalbimizde. İtalya'nın her zaman sizin yanınızda olduğundan ve olacağından emin olabilirsiniz. Bu bağlamda, Sivil Koruma Departmanımız bünyesinde yakın zamanda başlatılan iş birliklerinden bahsetmekten gurur duyuyorum.

Bir yandan halkımızın refahını sağlarken diğer yandan da önümüzdeki zorluklar bağlamında barış ve güvenliği teşvik etmek için çalışmak büyük önem taşımaktadır. Avrupa'daki savaş saldırganlığının bu kritik dönemecinde, Ukrayna halkıyla birlikte tarihin doğru tarafında kalmaya devam etmeliyiz.

Başbakan Meloni'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği mesajda belirttiği üzere İtalya ve Türkiye, Akdeniz'de ve dünya genelinde temel sorumlulukları paylaşan müttefik ülkelerdir. Amacımız istikrar ve büyümeyi teşvik etmek, halklarımızın ihtiyaçlarını karşılamak ve ortaklarımız ve müttefiklerimizle diyalog için yeni yollar açmak üzere birlikte çalışmaktır.

Değerli dostlar, İtalya ve Türkiye, kapsamlı siyasi temaslar, derin kültürel bağlar ve çok canlı ticari ilişkiler içeren mükemmel bir ikili diyalog sürdürmektedir.

Bu çerçevede, geçen yılki hükümetler arası zirvenin başarısını tekrarlamasını beklediğimiz bir sonraki ikili, Karma Ekonomik ve Ticaret Komisyonu'nun düzenlenmesini dört gözle bekliyoruz. Bu hedeflere ulaşmak için çalışmaya hazırız."

MEHMET MUŞ: GEÇTİĞİMİZ YIL İKİLİ TİCARET HACMİMİZ 26 MİLYAR DOLARI AŞARAK REKOR KIRMIŞTI

Ticaret Bakanı Mehmet Muş konuşmasının başında, "İtalyan hükümeti ve halkının ülkemizde yaşanan felaketlerde göstermiş olduğu dayanışma ve destek için şükranlarımı sunuyorum" ifadesini kullandı. Muş devamında, "İtalya, dış ticaretimizde beşinci sırada yer alıyor. Geçtiğimiz yıl ikili ticaret hacmimiz 26 milyar doları aşarak rekor kırmıştı. Bu yılın sonunda 30 milyar dolar hedefimize ulaşacaktır. Öte yandan, bölgesel ve küresel ölçekte karşı karşıya bulunduğumuz sınamalar, Türkiye ve İtalya arasındaki ilişkilerin değerini ortaya koymakta ve iş birliğimizin önemini daha da vurgulamaktadır. İlişkilerimizi ekonomiden savunmaya kadar pek çok alanda geliştirmeye kararlıyız" diye konuştu.