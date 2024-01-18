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İşte AK Parti'nin dört kadın belediye başkan adayı

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31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimler öncesinde Ak Parti'de hazırlıklar tamamlandı. Son olarak Ankara ve İzmir dahil 48 ilin daha adayı açıklanırken AK Parti'de kadın adaylar da dikkat çekti. İşte AK Parti'nin kadın adayları.

Yerel seçimler için geri sayım devam ederken Ak Parti'nin 48 ildeki adayı daha netleşti. Önceki açıklanan adaylarla birlikte liste tamamlanırken kadın başkan adayları da ön plana çıktı. AK Parti Gaziantep Büyükşehir Belediyesi için Fatma Şahin'le devam ederken, Edirne'de Belgin İba'yı, Çanakkale'de Jülide İskenderoğlu'nu Iğdır'da ise Ülkü Öcal'ı aday gösterdi.

ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKAN ADAYI JÜLİDE İSKENDEROĞLU KİMDİR?

Balıkesir'de 1974'de doğan İskenderoğlu, 18 Mart Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu İnşaat Teknikerliği Bölümünden mezun oldu. 2003'te AK Parti Çanakkale İl Kadın Kollarında görev alan İskenderoğlu, daha sonra sırasıyla AK Parti Çanakkale Merkez İlçe Yerel Yönetimler Başkanı ile İl Yönetim Kurulu Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. İyi derecede İngilizce bilen İskenderoğlu, 27. Dönem Çanakkale Milletvekili olarak seçildi. İskenderoğlu, evli ve bir çocuk annesi.

İşte AK Parti'nin dört kadın belediye başkan adayı

EDİRNE BELEDİYE BAŞKAN ADAYI BELGİN İBA KİMDİR?

Edirne'de 1975 yılında dünyaya gelen İba, Trakya Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümünden mezun oldu. İba, 2009-2014 yılları arasında AK Parti Belediye Meclis Üyeliği görevini ifa etti. AK Parti Edirne İl Başkanı olarak görevini sürdüren İba, evli ve iki çocuk annesi.

İşte AK Parti'nin dört kadın belediye başkan adayı

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI FATMA ŞAHİN KİMDİR?

1966'da Gaziantep'te dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Gaziantep'te, yükseköğrenimini İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya ve Metalürji Bölümü'nde tamamladı. İş hayatına başladığı Gaziantep Organize Sanayi Bölgesinde 15 yıl boyunca İşletme Mühendisi ve İşletme Müdürü olarak çalıştı. 2001 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi Gaziantep İl Kurucu Üyesi oldu. 2002 genel milletvekili seçimlerinde Gaziantep'ten ilk kadın milletvekili olarak seçildi. Parlamentoda 22. 23. ve 24'üncü dönem Gaziantep milletvekili olarak görev yaptı.

İşte AK Parti'nin dört kadın belediye başkan adayı

IĞDIR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI ÜLKÜ ÖCAL KİMDİR?

Ülkü Öcal, Iğdır Belediyesi'nde başkan yardımcılığı görevini üstlendi. Belediyecilikte 25 yıla yakın deneyime sahip olan Öcal, Iğdır Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak görev yapmakta. Ülkü Öcal, AK Parti'den Iğdır Belediye Başkanlığı için aday adaylığında bulunma kararı almış ve bu süreçte adaylık başvurusunu yapmak amacıyla mevcut görevinden istifa etti. 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçim için AK Parti tarafından Iğdır Belediye Başkan Adayı gösterildi.

İşte AK Parti'nin dört kadın belediye başkan adayı

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Haberler.com - Politika

Gaziantep Çanakkale AK Parti Edirne Iğdır Kadın Politika Haberler

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