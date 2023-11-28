İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 213 milyar 500 milyon liralık 2024 bütçesi kabul edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 213 milyar 500 milyon liralık 2024 mali yılı bütçesi İBB Meclisi'nde oy çokluğuyla kabul edildi. Oturumda konuşan AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, "Eylül 2023 itibariyle İBB'nin kesin borcu 98.9 milyar lira. Meclisten verdiğimiz yetki, İSKİ, İETT, borçlarıyla birlikte baktığınızda 2023 sonu kayıtlara girecek, mecliste bekleyen ve meclisten geçirdiklerimizle beraber borç 199 milyar liraya çıkıyor. 2024 bütün borç stokuna baktığınızda, İBB, İSKİ ve İETT'yi eklediğinizde şu borçların da bir kısmı meclisten geçerse sayın başkan tatile giderken İstanbullulara tam 246 milyar borçlanmış olarak gidecek" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi kasım ayı toplantısının 7. oturumu Saraçhane'de bulunan belediye binasında gerçekleşti. Toplantıya Meclis 1'inci Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlık etti. Toplantı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 2024 mali yılı bütçe sunumu ile başladı. Sunumun ardından oturum Ekrem İmamoğlu'nun Başkanlığında devam etti.

Oturumda AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu da bir konuşma gerçekleştirdi. Grup Başkanvekillerinin gerçekleştirdiği konuşmanın ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 213 milyar 500 milyon olarak belirlenen 2024 mali yılı bütçesi meclis üyelerine sunuldu. 221 kabul 34 ret oyu alan 2024 mali yılı bütçesi oy çokluğuyla kabul edildi.

AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu gerçekleştirdiği konuşmada, "İstanbul'un 2024 yılı bütçesi 213 milyar 500 bin lira, bu bütçenin yaklaşık yüzde 66'sı merkezi bütçeden geleceği öngörülmüş. 35 milyarı borçla temin edileceği öngörülmüş. Bu 5 yıl bütçe tasarımı yapılırken bu kürsüde biz hep şunu söyledik, 'öz kaynağınız hep borcun altında kalıyor.' dedik. Bunu bu sene telafi edebilmek için bir milim olarak yukarı yazmışlar onu da yazarken demişler ki '37 buçuk milyar kaynak üreteceğiz, bu ürettiğimiz kaynağında 15 milyarını taksi plakası satarak elde edeceğiz demişler. 3 bin taksi plakası satacaklarmış, 3 bin taksi plakası satarak 15 milyar kasaya para koyacaklarmış. 2019 yılı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kasasına merkezi bütçeden gelen toplam para 12 buçuk milyar lira, 2024'te beklenen para 140.6 milyar lira. Bugüne kadar ki öngörülere baktığınızda bu 160'a falan gelecek demektir. Şimdi soruyorum, Türkiye'de 2018'den 2024'e merkezi bütçeden gelen rakam ne kadar artmış, yüzde bin 122 artmış. Bana söyler misiniz Türkiye'de yüzde bin 122 oranında ne artmış? Bugün merkezi bütçeden gelen para tam 12 kat artmış" dedi.

"İstanbullulara tam 246 milyar borçlanmış olarak gidecek"

Göksu, son borçların meclisten geçmesi ile birlikte 246 milyar lira borçlanılacağını belirterek, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın bütçede en büyük iddiası neydi, 'İstanbul'a borçlanmak ihanettir'. Eylül 2023 itibariyle İBB'nin kesin borcu 98.9 milyar lira. Meclisten verdiğimiz yetki, İSKİ, İETT, borçlarıyla birlikte baktığınızda 2023 sonu kayıtlara girecek, mecliste bekleyen ve meclisten geçirdiklerimizle beraber borç 199 milyar liraya çıkıyor. Geçen sene 103 milyar dedim, 2023 bittiğinde borcunuz 103 olacak dedim, şu anda 98, daha bitmeden 103'ü çoktan geçmişsiniz. 2024 bütün borç stokuna baktığınızda, İBB, İSKİ ve İETT'yi eklediğinizde şu borçların da bir kısmı meclisten geçerse sayın başkan tatile giderken İstanbullulara tam 246 milyar borçlanmış olarak gidecek" şeklinde konuştu.

"CHP'yi dizayn etmek için İstanbul Büyükşehir belediyesine tam 8 bin 643 kişi işe alınmıştır"

Göksu gerçekleştirdiği konuşmasında İBB'de gerçekleşen işe alımlara da değinerek, "2019'da İBB başkanlığına seçilen sayın başkanının 5 yıl boyunca birinci önceliği asla ve asla İstanbul olmadı. 5 yıl boyunca İstanbul'a ve İstanbullulara yüzünü dönmedi. Sayın Başkan, İstanbul'u değil, kendi siyasi kariyerini dert edindi. Attığı her adımda, aldığı her nefeste, İstanbul adına heyecan duymak yerine, kendisine hedef edindiği koltuk hayalleriyle heyecan duydu. 2019'da İstanbul'a başkan olmak için destek isteyen ve İstanbulluların oylarıyla seçilen sayın başkan, başta CHP'nin iç çekişmeleri olmak üzere, siyasi, ekonomik, ticari her bir işle meşgul olmuş ancak bir tek İstanbul'la meşgul olmamıştır. CHP'li İBB Başkanı için ekmeğinden ettiği binlerce insanın hiçbir önemi yoktur. Sayın başkan için siyaseten kendisini destekleyecek kimselerin belediyede iş alması yeterlidir. Bu konuda o kadar ileri gitmiştir ki, sırf CHP'yi dizayn etmek için kongre takvimi boyunca yani son 4 ayda İstanbul Büyükşehir belediyesine tam 8 bin 643 kişi işe alınmıştır."

"Baba oğul ilişkisinden 'Hançer' ilişkisine geçen bir boyuta şahitlik ettik"

Göksu, Ekrem İmamoğlu için 'CHP'nin eş genel başkanı olabilmiş, ama İstanbul'a başkan olamamıştır' diyerek, "İBB'nin iştirakleri; partizanlık, peşkeş ve israftan dolayı bir bir batma noktasına gelmişken, CHP'li İBB Başkanı açık ve gizli ortaklarını bu şirketler üzerinden finanse etmeye maalesef devam etmektedir. CHP'li İBB Başkanı; Cumhurbaşkanlığına aday olmak istemiş, Cumhurbaşkanı yardımcılığına aday olmuş, CHP'nin Genel Başkanlığına aday olmak istemiş, en sonunda CHP'nin eş genel başkanı olabilmiş, ama İstanbul'a başkan olamamıştır. Sayın başkanın siyasal zihin haritasının göstergelerinden en önemlisi şudur. 6 ay önce kapı kapı dolaşarak 'Türkiye'yi bu adam kurtaracak, oda benim yiğitlerim' diyen kişiyi 6 ay önce seçimden hemen birkaç saat sonra ertesi sabah 'Partiyi bile yönetemedi, Türkiye'yi nasıl yönetecek' diyerek baba oğul ilişkisinden 'Hançer' ilişkisine geçen bir boyuta şahitlik ettik" ifadelerini kullandı.

AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu konuşmasının sonunda "CHP genel başkanı kim olmuş bana ne. CHP'de birbirinizi yemişsiniz bana ne. CHP'de değişim olacakmış bana ne. Beni ilgilendiren İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kaynaklarının CHP'yi dizayn etmek için kullanılmasıdır" dedi. - İSTANBUL