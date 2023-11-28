Aşırı sağcı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, hükümetin Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara devam etmemesi halinde Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümetini dağıtmakla tehdit etti.

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı, hükümeti devirmekle tehdit etti

Aşırı sağcı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, hükümetin Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara devam etmemesi halinde Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümetini dağıtmakla tehdit etti.

Aşırı sağcı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, hükümeti devirmekle tehdit etti. Ben-Gvir yaptığı açıklamada, hükümetin Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara devam etmemesi halinde Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümetini dağıtmak tehdidinde bulunarak, "Savaşı durdurmak = hükümeti parçalamak" ifadelerini kullandı.

Ben Gvir'in lideri Otzma Yehudit Partisi'nin koalisyon hükümetinde 6 sandalyesi bulunuyor ve kabinede 3 bakanlığı yönetiyor.

Benny Gantz liderliğindeki Ulusal Birlik Partisi'nin desteğinin devam etmesi halinde Netanyahu hükümeti, Ben Gvir'in ayrılmasından da sonra yönetimde kalmaya devam edebilir. - TEL AVİV