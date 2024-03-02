İsrail 6 hafta sürecek ateşkesi kabul etti, gözler Hamas'a çevrildi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları hız kesmeden devam ederken ABD, Katar, Mısır arabuluculuğunda İsrail ve Hamas arasında ateşkes görüşmeleri sürüyor. ABD'li bir yetkili bugün yaptığı açıklamada, İsrail'in bölgede 6 hafta sürecek bir ateşkesi kabul ettiğini iddia ederken, "Şimdi de Hamas'ın kabul etmesi gerekiyor" dedi.

İsmi açıklanmayan yetkili, kabul edilen bu ateşkesin kalıcı olarak bölgede sürmesi için çalışmaların devam edeceğini de ifade etti.

BİDEN, ATEŞKES İÇİN PAZARTESİYİ İŞARET ETMİŞTİ

ABD Başkanı Biden, hafta başında New York'a yaptığı ziyarette basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtlamıştı. Biden, Gazze'de ne zaman bir ateşkes sağlanabileceğine ilişkin soruya, "Umuyorum bu hafta sonuna kadar. Ulusal güvenlik danışmanım çok yakın olduğumuzu söyledi ama daha tamamlamadık. Umuyorum ki gelecek pazartesiye kadar (Gazze'de) bir ateşkes sağlanacaktır." şeklinde yanıt vermişti.

ABD Başkanı Joe Biden

TASLAK UZLAŞIYA GÖRE ATEŞKESİN İLK AŞAMASI 6 HAFTA SÜRECEK

Hamas ile İsrail arasında arabulucuların müzakere ettiği Gazze Şeridi'nde ateşkes ve karşılıklı esir takası uzlaşısının aşamalı olacağı, ilk başta 6 haftalık bir ateşkes ve Gazze'deki 35 kadar İsrailli esirin serbest bırakılmasının planlandığı belirtildi.

Arapça yayın yapan Londra merkezli Şark el-Avsat'ın Filistinli kaynaklara dayandırdığı habere göre, taraflar arasında Paris'te taslağı oluşturulan uzlaşıya göre ateşkes ilk aşamada 6 hafta süreyle devreye girecek.

Ateşkesin birinci aşamasında Gazze Şeridi'ndeki 35 kadar İsrailli serbest bırakılacak, İsrail hapishanelerindeki yüzlerce Filistinli esir de salıverilecek.

Taraflar arasında "karşılıklı serbest bırakılacak esir listeleri, İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyinden çekilmesi, Filistinlilerin buraya yeniden dönmesi, savaşın kesin biçimde sonlanması" gibi konular, anlaşmanın ikinci ve üçüncü aşaması için yeniden müzakere edilecek.

İsrail devlet televizyonu KAN ise İsrail ordusunun "çatışmalara ara vermeye hazır olduğunu", bu süreyi "sahadaki güçlerin takviyesi, tedarik, Gazze'nin kuzeyi ve güneyine saldırıya hazırlık olarak" kullanacağını bildirdi.

İsrail'den yayın yapan Kanal 12 televizyonu, ateşkes müzakerelerinin ilerleyen günlerde Kahire ya da Doha'da bir anlaşmayla sonuçlanabileceğini ve ramazan ayında uygulamaya girebileceğini aktardı.

HAMAS'IN ÇEKİNCELERİ

Öte yandan Hamas Siyasi Büro Üyesi Gazi Hamid, el-Gad televizyonuna yaptığı açıklamada, İsrail'in "ateşkes anlaşmasını bir esir takası anlaşmasına dönüştürmek" istediğini ve içeriğini boşaltmaya çalıştığını belirtti.

İsrail basınının aktardığının aksine müzakerelerin "olumlu bir atmosferde geçmediğine" işaret eden Hamid, Hamas'ın "Gazze'ye saldırıların sonlandırılması, İsrail ordusunun gerekirse aşamalı olarak Gazze'den çekilmesi talebine karşı Tel Aviv'in ret yanıtında inatçı davranmasının görüşmeleri zorlaştırdığını" kaydetti.

Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin basın danışmanı Tahir en-Nunu, Mısır'ın el-Vatan gazetesine yaptığı açıklamada, Tel Aviv yönetiminin Hamas'ın "taleplerinden taviz verdiğini açıklamasının" gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

İsrail'i anlaşmaya varılmasını engellemekle suçlayan en-Nunu, Hamas'ın "anlaşma için savaşın bitmesi, İsrail ordusunun Gazze'den çekilmesi, ablukanın kaldırılması ve Gazze'nin yeniden inşası şartlarına bağlı olduğunu" vurguladı.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ise en az 13 bin 230'u çocuk, 8 bin 860'ı kadın olmak üzere 30 bin 320 Filistinli öldürüldü, 71 bin 533 kişi yaralandı. Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.