İsrail'de Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Hamas'ın saldırıyı üstlenmesine tepki gösterdi

İsrail'de aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Hamas'ın Batı Kudüs'te 3 İsraillinin öldüğü saldırıyı üstlenmesinin "ateşkes olmadığını" söyleyerek, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde "olağanüstü güçle saldırılara hemen başlama" çağrısı yaptı.

İsrail'de son dönemde sivillere ve işgal altındaki Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimcilere binlerce silah dağıtmasıyla gündeme gelen Ben-Gvir, Hamas'ın Batı Kudüs'te 3 İsraillinin öldürüldüğü, 3'ü ağır 13 kişinin de ağır yaralandığı saldırıyı üstlenmesi üzerine bir açıklama yayımladı.

Ben-Gvir, "Hamas'ın bir yandan ateşkes anlaşması imzaladığını öte yandan Kudüs'te saldırı düzenlediğini, bunun bir ateşkes değil İsrail'in teslim olma anlaşmasının devamı" olduğunu savundu.

Bu durumun Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya Sinvar'a "bu savaştan üstün şekilde çıkabileceğine ilişkin ümit verdiğini" iddia eden Ben-Gvir, Hamas ile anlaşmayı bırakmaları gerektiğini kaydetti.

Ben-Gvir, "Hamas'ın ve tüm bağlantılarının, kalıntılarının tamamen yok edilmesini hedefleyen savaşın üstün amaçlarını gerçekleştirmek için saldırılara derhal olağanüstü bir güçle yeniden başlanmalı." ifadelerini kullandı.

Batı Kudüs'te bu sabah düzenlenen silahlı saldırıda 3 İsrailli öldürülmüş, 3'ü ağır 13 kişi yaralanmıştı. İsrail polisi saldırıyı düzenleyen 2 kişinin öldürüldüğünü açıklamıştı.

Hamas, yazılı açıklamasında söz konusu saldırıyı üstlenmiş ve saldırının "İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği katliamlar, Cenin'de öldürdüğü çocuklar, Filistinli esirlere yönelik ihlaller, Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılar ve insanların burada ibadet etmesine getirdiği engellere karşılık yapıldığını" kaydetmişti.

İsrail medyasına göre, 7 Ekim'deki olayların ardından Ben-Gvir'in sivilleri ve yerleşimcileri silahlandırma kampanyası kapsamında, İsrailli ve yabancı silah şirketlerinden yaklaşık 25 bin silahın yanı sıra mühimmat ve diğer savaş malzemeleri satın alındı.