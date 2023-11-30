Üye Girişi
Haberler

İsrail'de Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Hamas'ın saldırıyı üstlenmesine tepki gösterdi

Son Güncelleme:
Abone Ol

İsrail'de aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Hamas'ın Batı Kudüs'te gerçekleşen saldırıyı üstlenmesinin ateşkes olmadığını söyleyerek, Gazze Şeridi'nde saldırılara başlama çağrısı yaptı.

İsrail'de aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Hamas'ın Batı Kudüs'te 3 İsraillinin öldüğü saldırıyı üstlenmesinin "ateşkes olmadığını" söyleyerek, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde "olağanüstü güçle saldırılara hemen başlama" çağrısı yaptı.

İsrail'de son dönemde sivillere ve işgal altındaki Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimcilere binlerce silah dağıtmasıyla gündeme gelen Ben-Gvir, Hamas'ın Batı Kudüs'te 3 İsraillinin öldürüldüğü, 3'ü ağır 13 kişinin de ağır yaralandığı saldırıyı üstlenmesi üzerine bir açıklama yayımladı.

Ben-Gvir, "Hamas'ın bir yandan ateşkes anlaşması imzaladığını öte yandan Kudüs'te saldırı düzenlediğini, bunun bir ateşkes değil İsrail'in teslim olma anlaşmasının devamı" olduğunu savundu.

Bu durumun Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya Sinvar'a "bu savaştan üstün şekilde çıkabileceğine ilişkin ümit verdiğini" iddia eden Ben-Gvir, Hamas ile anlaşmayı bırakmaları gerektiğini kaydetti.

Ben-Gvir, "Hamas'ın ve tüm bağlantılarının, kalıntılarının tamamen yok edilmesini hedefleyen savaşın üstün amaçlarını gerçekleştirmek için saldırılara derhal olağanüstü bir güçle yeniden başlanmalı." ifadelerini kullandı.

Batı Kudüs'te bu sabah düzenlenen silahlı saldırıda 3 İsrailli öldürülmüş, 3'ü ağır 13 kişi yaralanmıştı. İsrail polisi saldırıyı düzenleyen 2 kişinin öldürüldüğünü açıklamıştı.

Hamas, yazılı açıklamasında söz konusu saldırıyı üstlenmiş ve saldırının "İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği katliamlar, Cenin'de öldürdüğü çocuklar, Filistinli esirlere yönelik ihlaller, Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılar ve insanların burada ibadet etmesine getirdiği engellere karşılık yapıldığını" kaydetmişti.

İsrail medyasına göre, 7 Ekim'deki olayların ardından Ben-Gvir'in sivilleri ve yerleşimcileri silahlandırma kampanyası kapsamında, İsrailli ve yabancı silah şirketlerinden yaklaşık 25 bin silahın yanı sıra mühimmat ve diğer savaş malzemeleri satın alındı.

Kaynak: AA / Politika

İsrail Gazze Kudüs İsrail Orta Doğu Güvenlik Uluslararası İlişkiler Politika Haberler

Bakmadan Geçme

Kendi Düşen Ağlamaz 22.bölüm CANLI İZLE! 30 Kasım Kendi Düşen Ağlamaz canlı yayın! Kendi Düşen Ağlamaz yeni bölüm izle! Ziya Selçuk Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı mı olacak? Merkez Bankası rezervi ne kadar oldu? TOPLAM REZERV! TCMB rezervi açıklandı Şampiyonlar Ligi haftanın 11'i! Haftanın 11'inde Galatasaray'dan kimler var, Ziyech var mı? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 30 Kasım GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! 1 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 1 Aralık Cuma burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? TV 8.5 YAYIN AKIŞI: Bugün Tv 8.5'de hangi maçlar, diziler var 30 Kasım? Vergisiz telefon ne zaman alınabilir? Vergisiz telefon ayın kaçında, hangi tarihte başlayacak? İnji kimdir? İnji gerçek adı ne, nereli? İnji kaç yaşında? Nordsjaelland - Fenerbahçe maçı ne zaman? Nordsjaelland - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta? Beşiktaş - Club Brugge maçı ne zaman? Beşiktaş - Club Brugge maçı hangi kanalda, saat kaçta? Boykot listesi nedir? Boykot listesinde hangi ürünler var, hangi ürünler İsrail malı? Kolpaçino 4 fragman İZLE! Kolpaçino 4 fragman izleme linki! Kolpaçino 4 fragman nereden, hangi platformdan izlenir? CANLI ALTIN FİYATLARI | Çeyrek, Gram, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 30 Kasım Altın Fiyatları Canlı! Genel Sağlık Sigortası prim borçları silinecek mi? Kimlerin prim borçları silinecek?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title