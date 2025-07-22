İsrail Bakanından Skandal Paylaşım: Yapay Zeka ile Gazze Sürgünü Videosu

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İsrail İnovasyon, Bilim ve Teknoloji Bakanı Gila Gamliel, sosyal medya hesabından yapay zeka destekli bir video paylaşarak Filistinlilerin Gazze'den sürüldüğünü iddia etti. Video, Gazze'de inşa edilen bir Trump Tower ve gökdelenlerle dolu bir gelecek tasvir ediyor.

İsrail İnovasyon, Bilim ve Teknoloji Bakanı Gila Gamliel, sosyal medya hesabından küstah bir paylaşım yaparak, yapay zeka tarafından oluşturulan Filistinlilerin Gazze Şeridi'nden sürüldüğü bir video yayınladı.

İsrail İnovasyon, Bilim ve Teknoloji Bakanı Gila Gamliel, sosyal medya hesabı üzerinden küstah bir paylaşım yaptı. Gamliel, yapay zeka tarafından oluşturulan Filistinlilerin Gazze Şeridi'nden sürüldüğü bir video yayınlayarak, "Gazze gelecekte böyle görünecek. Gazzelilerin gönüllü göçü sadece Trump ve Netanyahu ile mümkün. ya biz ya onlar" ifadelerini kullandı.

Videoda Gazze'de bir Trump Tower inşa edildiği ve kıyı şeridinde gökdelenlerin yükseldiği görüldü. Videoda ayrıca ABD Başkanı Donald Trump ve eşi First Lady Melania Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eşi Sara Netanyahu, Gazze sahilinde yürüyor. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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